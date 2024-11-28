Новосибирцы приняли участие в реалити-шоу «Работяги» ради 10 миллионов рублей

Новое реалити-шоу будет посвящено не сплетням и интригам из мира селебрити, а настоящим работягам и мастерам своего дела. Участие в нем примут представители различных профессий со всей страны, среди них: крановщик, сварщик, пожарный, слесарь, спасатели МЧС, технолог регенерации соляно-кислотных растворов, машинист и другие.