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Posted 28 ноября, 18:53

Published 28 ноября, 18:53

Modified 28 ноября, 18:55

Updated 28 ноября, 18:55

Участникам предстоят непростые испытания

Новосибирцы приняли участие в реалити-шоу «Работяги» ради 10 миллионов рублей

28 ноября 2024, 18:53
Фото: 1MI. Участникам предстоят непростые испытания
Швея, машинист и автомеханик из Новосибирска поучаствуют в новом реалити-шоу, в котором им предстоит пройти смертельно опасный профессиональный марафон и побороться за крупный денежный приз.

Новое реалити-шоу будет посвящено не сплетням и интригам из мира селебрити, а настоящим работягам и мастерам своего дела. Участие в нем примут представители различных профессий со всей страны, среди них: крановщик, сварщик, пожарный, слесарь, спасатели МЧС, технолог регенерации соляно-кислотных растворов, машинист и другие.

Участникам предстоит пройти 10-недельный марафон с опасными испытаниями, которые проверят их на профессионализм, стойкость и отвагу. Победителю достанется денежный приз в 10 миллионов рублей.

За звание работяг и уважение всей страны поборются трое сибиряков: 31-летняя швея Алина Рюмшина, 40-летняя машинист башенного крана Евгения Гонекер и 31-летняя автомеханик Алиса Корнилова.

Алина поделилась, что в случае выигрыша построит дом для работы собственного детского благотворительного фонда.

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