Новосибирцы приняли участие в реалити-шоу «Работяги» ради 10 миллионов рублей

Posted 28 ноября, 18:53
Published 28 ноября, 18:53
Modified 28 ноября, 18:55
Updated 28 ноября, 18:55
Новое реалити-шоу будет посвящено не сплетням и интригам из мира селебрити, а настоящим работягам и мастерам своего дела. Участие в нем примут представители различных профессий со всей страны, среди них: крановщик, сварщик, пожарный, слесарь, спасатели МЧС, технолог регенерации соляно-кислотных растворов, машинист и другие.
Участникам предстоит пройти 10-недельный марафон с опасными испытаниями, которые проверят их на профессионализм, стойкость и отвагу. Победителю достанется денежный приз в 10 миллионов рублей.
За звание работяг и уважение всей страны поборются трое сибиряков: 31-летняя швея Алина Рюмшина, 40-летняя машинист башенного крана Евгения Гонекер и 31-летняя автомеханик Алиса Корнилова.
Алина поделилась, что в случае выигрыша построит дом для работы собственного детского благотворительного фонда.
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