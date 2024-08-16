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Реалити-шоу

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Август
Медиум из Новосибирска рассказала, почему ее выгнали из мистического шоу
Женщина со способностями из Новосибирска призналась, почему она стала бывшей участницей мистического шоу, рассказала сибирячка.
16 августа, 01:47
Кастинг кулинарного шоу провалила новосибирская школьница с инопланетным тортом
Красивый, но невкусный торт приготовила школьница из Новосибирска, рассказал телеканал «Пятница».
14 августа, 09:11
Новосибирец Митя Фомин ищет помощи у экстрасенсов из «Места силы»
Экстрасенсы из телешоу «Место силы» встретятся с призраком прошлого Мити Фомина, сообщили в пресс-службе канала ТНТ.
2 августа, 11:50
Июль
Скандальная сваха Сябитова поженила визового агента из Новосибирска и незнакомца
Пришла найти свою любовь на реалити-шоу пришла девушка из Новосибирска: ее поженили «вслепую» с мужчиной, в два раза старше ее, сообщил телеканал «Пятница».
30 июля, 09:26
Медиума из Новосибирска обвинили в «театральщине» и выгнали с проекта
В шоу «Место силы» (16+) участвовала женщина из Новосибирска, но пребывание ее там было не долгим, сообщили в ТНТ.
30 июля, 01:36
Июнь
Скандальная новосибирская звезда «Пацанок» Бэлла Кузнецова избита в столичном баре
Жительница Новосибирска и участница реалити-шоу «Пацанки» Бэлла Кузнецова после драки в московском баре угодила в больницу, сообщают соцсети.
24 июня, 09:12
Спортсменка Алиева после провала на ТНТ не захотела возвращаться в Новосибирск
24 июня, 08:33
Хиромант из Новосибирска помогает знаменитостям решить проблемы в шоу на ТНТ
Новосибирский хиромант Эльвира Гебар приняла участие в съемках реалити-шоу телеканала ТНТ, об этом она сообщила в соцсетях.
21 июня, 03:33
Стать лучшей в реалити-шоу «Четыре жены» пытается жительница Новосибирска
Начался второй сезон реалити-шоу «Четыре жены», в съемках первого выпуска приняла участие жительница Новосибирска, 35-летняя Дарина, рассказали в пресс-службе телеканала «Пятница!».
13 июня, 11:00
Май
В шоу «Богиня свиданий» на канале «Суббота!» снялась тату-мастер из Новосибирска
Тату-мастер из Новосибирска Александра Ржевская поучаствовала в реалити-шоу «Богиня свиданий», сообщила пресс-служба телеканала «Суббота!».
29 мая, 12:59
Страстный поцелуй Бузовой и Давы попал на камеры — горячее видео
27 мая, 05:05
Влад Кадони рассказал, как на самом деле попал на «Дом 2»
Шоумен не хотел участвовать в телепроекте, но его уговорили продюсеры, сообщил Кадони в ходе программы «Алена, блин! Посидим» на платформе Vk.
20 мая, 02:55
Блогер из Новосибирска Дава страдал депрессией после расставания с Бузовой
Ольга Бузова и Дава (Давид Манукян) встретились в Китае на шоу «Сокровища императора» после двух лет разлуки и начали общаться.
9 мая, 10:12
Митя Фомин рассказал о своей утренней привычке, которая может шокировать
6 мая в гостях утреннего шоу на ТНТ побывал артист из Новосибирска Митя Фомин. 50-летний певец рассказал, как начинается его день.
6 мая, 09:47
Модель из Новосибирска выгнали из шоу «Богиня сыска» за грязь в квартире
31-летняя модель родом из Новосибирска Валерия Букреева стала участницей шоу «Богиня сыска» на телеканале «Суббота!». По правилам проекта, главный герой должен выбрать девушку из трех претенденток по ее квартире.
3 мая, 05:55
Новосибирская модель примет участие в съемках шоу «Богиня сыска»
Потенциальный жених будет выбирать себе девушку по ее квартире, не видя при этом саму хозяйку, сказано в правилах шоу «Богиня сыска» на телеканале «Суббота!»
2 мая, 09:44
Апрель
Вот это поворот: Ольга Бузова сделала своему бывшему Даве предложение
В новом выпуске шоу «Сокровища императора» поклонники продолжат наблюдать на развитием отношений бывших возлюбленных — поющей ведущей Ольги Бузовой и блогера из Новосибирска Давида Манукяна.
27 апреля, 03:54
Дава едва не вылетел из шоу «Сокровища императора». Что произошло?
Дава (Давид Манукян) оказался на грани вылета из шоу «Сокровища императора» на ТНТ. Напомним, уроженец Новосибирска участвует в проекте с братом Арманом.
8 апреля, 07:24
«Хватит расслабляться!»: Ольга Бузова отчитала Даву за плохой квест
В Китае продолжаются съемки реалити-шоу «Сокровища императора». Главный приз составляет 14 миллионов рублей. Одним из участников проекта является блогер и певец из Новосибирска Давид Манукян вместе со своим братом Арманом Давтяном.
5 апреля, 14:26
Звезду «Дома-2» нашли мертвой в квартире — она пролежала 41 день
31 марта в собственной квартире была найдена мертвой звезда «Дома-2» Либерж Кпадону. Привлеченные запахом разложения соседи вызвали МЧС и вскрыли квартиру. Причины смерти неизвестны, однако у погибшей был рак легких.
1 апреля, 06:11

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