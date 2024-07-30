atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Незнакомцы жили вместе неделю

Скандальная сваха Сябитова поженила визового агента из Новосибирска и незнакомца

30 июля 2024, 09:26
Фото: телеканал «Пятница»
Незнакомцы жили вместе неделю
Пришла найти свою любовь на реалити-шоу пришла девушка из Новосибирска: ее поженили «вслепую» с мужчиной, в два раза старше ее, сообщил телеканал «Пятница».

В романтическом шоу «Свадьба вслепую» снялась молодая женщина из Новосибирска. Дарье Василевской 25 дет. Она специалист в визовом агентстве. На реалити она пришла найти стабильного мужчину.

Ведущая шоу Роза Сябитова, по совместительству главная сваха страны, вместе с ясновидящей Фатимой Хадуевой подобрали пару для сибирячки. Избранником стал 41-летний Артем Ушаков. Он работает брокером и мечтает обрести вторую половинку.

Пару поженили «вслепую». Ровно неделю они должны жить вдвоем, делить быт и так далее. В конце они должны принять важное решение: быть вместе дальше или расстаться и потерять вторую половину.

Фото: телеканал «Пятница»
Медиум из Новосибирска поразила сваху Розу Сябитову в реалити-шоу
Узнать подробнее
Читайте также:
Медиума из Новосибирска обвинили в «театральщине» и выгнали с проектаКак прошло авиашоу 2024 в Новосибирске — топ захватывающих фотоПро пацанские разборки за миллион рассказал скандальный новосибирец Кологривый
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Любовь#Шоу#Реалити-шоу
Подпишитесь
Когда приведут в порядок площадь Калинина в Новосибирске, рассказали в мэрии
Сегодня, 08:52
Город яхт — туристы собрались посмотреть на сотни парусников в Новосибирске
Сегодня, 07:12
Мать простила сына за то, что тот держал ее на цепи под Новосибирском
Сегодня, 06:58
Заметили следы: голодные волки атакуют деревню в Новосибирской области
Сегодня, 02:16
Медиума из Новосибирска обвинили в «театральщине» и выгнали с проекта
Сегодня, 01:36