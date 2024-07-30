Скандальная сваха Сябитова поженила визового агента из Новосибирска и незнакомца

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В романтическом шоу «Свадьба вслепую» снялась молодая женщина из Новосибирска. Дарье Василевской 25 дет. Она специалист в визовом агентстве. На реалити она пришла найти стабильного мужчину.
Ведущая шоу Роза Сябитова, по совместительству главная сваха страны, вместе с ясновидящей Фатимой Хадуевой подобрали пару для сибирячки. Избранником стал 41-летний Артем Ушаков. Он работает брокером и мечтает обрести вторую половинку.
Пару поженили «вслепую». Ровно неделю они должны жить вдвоем, делить быт и так далее. В конце они должны принять важное решение: быть вместе дальше или расстаться и потерять вторую половину.