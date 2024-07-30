Медиума из Новосибирска обвинили в «театральщине» и выгнали с проекта

Posted Сегодня, 01:36
Published Сегодня, 01:36
Modified Сегодня, 01:38
Updated Сегодня, 01:38
Эльвира Гебар, жительница Новосибирска, проявила себя на мистическом реалити-шоу. Ранее ее похвалила сваха страны Роза Сябитова, а теперь ее раскритиковали сами же участники.
Медиума обвинили в «театральщине». Во время испытаний Эльвира нюхала травы и начинала громко дышать с возгласами, что отпугнуло ее коллег.
Также ее прозвали лицемеркой, потому что она общается с новичками и постоянно проявляет к ним интерес. Кроме того, она проявилась к телезвезде Анфисе Чеховой, за что получила волну хейта:
«Здесь было too much, я здесь увидела очень много искусственности, лести» — сказали участники.
В итоге, главной претенденткой на вылет стала сибирячка. Набрав большинство голосов, Эльвира покинула шоу.