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Сибирячка ушла с проекта

Медиума из Новосибирска обвинили в «театральщине» и выгнали с проекта

30 июля 2024, 01:36
Фото: ТНТ
Сибирячка ушла с проекта
В шоу «Место силы» (16+) участвовала женщина из Новосибирска, но пребывание ее там было не долгим, сообщили в ТНТ.

Эльвира Гебар, жительница Новосибирска, проявила себя на мистическом реалити-шоу. Ранее ее похвалила сваха страны Роза Сябитова, а теперь ее раскритиковали сами же участники.

Медиума обвинили в «театральщине». Во время испытаний Эльвира нюхала травы и начинала громко дышать с возгласами, что отпугнуло ее коллег.

Также ее прозвали лицемеркой, потому что она общается с новичками и постоянно проявляет к ним интерес. Кроме того, она проявилась к телезвезде Анфисе Чеховой, за что получила волну хейта:

«Здесь было too much, я здесь увидела очень много искусственности, лести» — сказали участники.

В итоге, главной претенденткой на вылет стала сибирячка. Набрав большинство голосов, Эльвира покинула шоу.

Медиум из Новосибирска поразила сваху Розу Сябитову в реалити-шоу
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Шоу#Реалити-шоу
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