Ведьмы и колдуны из «Битвы экстрасенсов» съехались в Новосибирскую область

Новый выпуск шоу «Битва экстрасенсов» (16+) на телеканале ТНТ будет посвящен ситуации, которая складывается на территории Тогучинского района Новосибирской области. Сейчас, как пишут в социальных сетях местные жители, съемочный процесс в самом разгаре.