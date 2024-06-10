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Колдун

Ведьмы и колдуны из «Битвы экстрасенсов» съехались в Новосибирскую область

10 июня 2024, 01:10
Фото: Изображение Midjourney
Колдун
На территории Тогучминского района проводится съемка выпуска телевизионной программы про магию, об этом сообщили местные жители.

Новый выпуск шоу «Битва экстрасенсов» (16+) на телеканале ТНТ будет посвящен ситуации, которая складывается на территории Тогучинского района Новосибирской области. Сейчас, как пишут в социальных сетях местные жители, съемочный процесс в самом разгаре.

Колдунам и ведьмам предстоит разобраться, почему в селе Кудельный Ключ горят дома. Жители, которые собрались возле места съемок, считают, что пожары — проявление активности нечистой силы.

Фотограф Константин Штельман на страницах «Тогучинской газеты» поделился снимками с улиц села, где работает команда ТНТ.

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«Битва экстрасенсов» (16+) — российское антинаучное шоу. Участники позиционируют себя как обладатели особых умений. Якобы они умеют видеть будущее, общаться с ушедшими людьми и чувствовать обстоятельства произошедших событий.

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#Екатерина Боженович#Общество#Новосибирск#Съемка#ТВ#Экстрасенсы#ТНТ#Тогучинский район
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