Ведьмы и колдуны из «Битвы экстрасенсов» съехались в Новосибирскую область

Posted Сегодня, 01:10
Published Сегодня, 01:10
Modified Сегодня, 01:12
Updated Сегодня, 01:12
Новый выпуск шоу «Битва экстрасенсов» (16+) на телеканале ТНТ будет посвящен ситуации, которая складывается на территории Тогучинского района Новосибирской области. Сейчас, как пишут в социальных сетях местные жители, съемочный процесс в самом разгаре.
Колдунам и ведьмам предстоит разобраться, почему в селе Кудельный Ключ горят дома. Жители, которые собрались возле места съемок, считают, что пожары — проявление активности нечистой силы.
Фотограф Константин Штельман на страницах «Тогучинской газеты» поделился снимками с улиц села, где работает команда ТНТ.
«Битва экстрасенсов» (16+) — российское антинаучное шоу. Участники позиционируют себя как обладатели особых умений. Якобы они умеют видеть будущее, общаться с ушедшими людьми и чувствовать обстоятельства произошедших событий.