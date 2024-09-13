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Тогучинский район

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Сентябрь
Водителей из Азербайджана оштрафовали в Новосибирске на сотни тысяч — в чем причина
В Новосибирской области остановили автомобилистов, вес транспортных средств которых превышал все допустимые нормы, сообщили в прокуратуре.
13 сентября, 04:20
Колорадские жуки пытаются проникнуть в дома новосибирцев
В Новосибирской области наблюдается нашествие колорадских жуков, сообщают сибиряки, живущие в частных домах.
12 сентября, 12:43
Три новые модельные библиотеки откроют в Новосибирской области в 2024 году
В трех районах Новосибирской области создадут Модельные библиотеки, сообщили в правительстве.
6 сентября, 06:05
Август
15 лет колонии получили новосибирцы за производство 29 кг наркотиков
В Новосибирске оглашен приговор за изготовления наркотиков, сообщили в прокуратуре.
30 августа, 05:47
После беспредела мигрантов увольняют главу села Киик под Новосибирском
В Тогучинском районе после скандала с мигрантами увольняют главу села, о чем рассказали местные жители.
14 августа, 10:04
Молния ударила в дом в Новосибирской области — он сгорел дотла
В Новосибирской области случилось происшествие: молния ударила прямо в дом, в результате чего, тот сгорел.
12 августа, 08:00
Бастрыкин требует забрать дело тогучинского беспредельщика из полиции
9 августа, 03:42
В Тогучине прокурор прячет подозреваемого мигранта от ведомства Бастрыкина
2 августа, 11:21
Июль
Мигранта — «авторитета» задержали после ДТП с детьми под Новосибирском
В Тогучине задержали вероятного виновника ДТП, который мог сбить подростков на мотоцикле, подробности дали в Следкоме.
31 июля, 06:11
Мигрант — «авторитет» пытается уйти от наказания за ДТП с детьми под Новосибирском
В Тогучине Новосибирской области произошло запутанное ДТП с участием мигранта, который сбил подростков на мопеде: источник Atas.info назвал подробности инцидента.
30 июля, 03:13
Захват мигрантами новосибирского села потребовал проверить глава СК Бастрыкин
Мигранты захватили село в Новосибирской области, глава СКР поручил проверить этот инцидент местному управлению, сообщили в ведомстве.
28 июля, 11:22
Змея дважды укусила новосибирца за ногу, пока тот выбрасывал мусор
В Новосибирской области змея атаковала мужчину, о чем рассказал сам пострадавший.
28 июля, 09:28
Телефоны пытались перебросить через забор тогучинской колонии под Новосибирском
В тогучинскую колонию пытались забросить мобильные телефоны, сообщили в ГУ ФСИН России по Новосибирской области.
25 июля, 02:12
19-летний телефонный мошенник загремел в колонию за обман пожилых новосибирцев
Мошенника отправили в колонию за обман жителей Новосибирской области, подробности сообщили в прокуратуре.
23 июля, 01:56
Пять человек разбились в лобовом ДТП на трассе в Новосибирской области
Серьезная авария произошла в Тогучинском районе, детали происшествия дали в ГАИ Новосибирской области.
22 июля, 01:27
Дачники сообщили о нашествии змей в Новосибирской области
В Тогучинском районе Новосибирской области многочисленные змеи пугают дачников, путающих неопасных ужей с ядовитыми рептилиями.
21 июля, 08:58
Медведь едва не разорвал охотника с ребенком в Новосибирской области
В лесу Новосибирской области медведь напал на мужчину с ребенком, о чем сообщил сам пострадавший охотник.
5 июля, 02:24
Сразу два прокурора захотели уйти в отставку в Новосибирской области
В Новосибирской области рапорты об отставке написали прокуроры двух районов региона, сообщили знакомые с ситуацией источники.
3 июля, 04:49
Июнь
Ведьмы и колдуны из «Битвы экстрасенсов» съехались в Новосибирскую область
На территории Тогучминского района проводится съемка выпуска телевизионной программы про магию, об этом сообщили местные жители.
10 июня, 01:10
Май
Бандой новосибирских школьников-вымогателей заинтересовался глава СКР Бастрыкин
В одном из поселков Новосибирской области несовершеннолетние вымогают деньги у младшеклассников, подробности сообщили в Информационном центре СКР.
31 мая, 01:49

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