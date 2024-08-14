После беспредела мигрантов увольняют главу села Киик под Новосибирском

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Скандал разгорелся в селе Киик, что находится недалеко от Тогучина. Там мигранты нападали на местное население, грозились насиловать женщин и возомнили себя «хозяевами». Об этом стало известно общественности.
Тогда на встречу с главой села и с жителями приехал глава района Сергей Пыхтин. На собрании новосибирцы задавали главе неудобные вопросы, в том числе, про его бизнес, владельцем которого является другое лицо. Поднимались темы и самого поселка: мол дороги плохие, беспредел творится, а глаза на все закрыты.
После этого стало известно, что начальник администрации Андрей Клюшниченко увольняется. Он проработает на должности еще до середины октября, пишет Infopro54. Его проверяют на халатность.
Не менее громкое дело разбирают и в Тогучине. Там арестовали беспредельщиков за хулиганство у местного кафе.