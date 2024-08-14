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Published Сегодня, 10:04

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Updated Сегодня, 10:06

Скандалы не утихают в Тогучинском районе

После беспредела мигрантов увольняют главу села Киик под Новосибирском

14 августа 2024, 10:04
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Скандалы не утихают в Тогучинском районе
В Тогучинском районе после скандала с мигрантами увольняют главу села, о чем рассказали местные жители.

Скандал разгорелся в селе Киик, что находится недалеко от Тогучина. Там мигранты нападали на местное население, грозились насиловать женщин и возомнили себя «хозяевами». Об этом стало известно общественности.

Тогда на встречу с главой села и с жителями приехал глава района Сергей Пыхтин. На собрании новосибирцы задавали главе неудобные вопросы, в том числе, про его бизнес, владельцем которого является другое лицо. Поднимались темы и самого поселка: мол дороги плохие, беспредел творится, а глаза на все закрыты.

После этого стало известно, что начальник администрации Андрей Клюшниченко увольняется. Он проработает на должности еще до середины октября, пишет Infopro54. Его проверяют на халатность.

Не менее громкое дело разбирают и в Тогучине. Там арестовали беспредельщиков за хулиганство у местного кафе.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Мигранты#Скандал#Увольнение#Тогучинский район
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