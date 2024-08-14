После беспредела мигрантов увольняют главу села Киик под Новосибирском

Тогда на встречу с главой села и с жителями приехал глава района Сергей Пыхтин. На собрании новосибирцы задавали главе неудобные вопросы, в том числе, про его бизнес, владельцем которого является другое лицо. Поднимались темы и самого поселка: мол дороги плохие, беспредел творится, а глаза на все закрыты.