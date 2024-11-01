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Увольнение

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Ноябрь
Вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов покинул администрацию
Мэрию Новосибирска покинул первый заместитель главы города Олег Клемешов, о чем распорядился Максим Кудрявцев.
1 ноября, 04:17
Октябрь
Сергей Семка покинул правительство: чем он запомнился новосибирцам
Свой пост покидает один тяжеловесов региональной политики, проработавший в областной администрации 30 лет.
31 октября, 05:30
Бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова может возглавить филармонию
Стало известно, кто может возглавить Новосибирскую филармонию, о чем сообщают источники.
26 октября, 04:16
Сотрудницу Дворца культуры Новосибирска вернули на работу после суда
В Новосибирске сотрудница Дворца культуры была вынуждена в суде оспаривать свое увольнение, подробности сообщил судебный департамент.
22 октября, 05:46
Перевозчик публично уволил водителя за отклонение от маршрута в Новосибирске
В Новосибирске произошел инцидент в маршрутном такси №72. Перевозчик Анатолий Кожанов при пассажирах отчитал водителя за отклонение от маршрута.
17 октября, 07:36
Скандальный новосибирский инспектор ДПС Гусев называет дело против него заказным
9 октября, 10:56
Россияне стали чаще увольняться с работы — в чем главная причина
По данным исследования, жители России больше не хотят терпеть психологический дискомфорт на рабочем месте.
7 октября, 11:53
Глава СКР Бастрыкин потребовал доклад об увольнении инспектора ДПС Гусева
Сотрудника ГАИ Александра Гусева уволили в Новосибирской области после скандала: этим инцидентом заинтересовались в СКР.
3 октября, 10:42
Сентябрь
Из новосибирской полиции уволен скандальный гаишник Гусев
Александра Гусева и двух его коллег подозревают в оставлении места ДТП и неоказании помощи пострадавшим.
26 сентября, 09:43
Из мэрии уволили начальника департамента строительства Новосибирска Кондратьева
В Новосибирске главного по строительству в городе уволили, сообщает мэрия.
16 сентября, 03:15
Замглавы Краснообска уволен с волчьим билетом — что произошло
Заместителя главы поселка Краснообск уволили в связи с утратой доверия, инициатором выступила прокуратура, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
12 сентября, 04:08
Мэрию Новосибирска покинула бывшая врио главы департамента культуры Разживина
5 сентября, 11:57
Август
Глава Минстроя Новосибирской области Колмаков увольняется из правительства
20 августа, 09:35
Уволили досрочно главного тренера ФК «Сибирь» за провальные результаты на играх
15 августа, 06:02
Путину пришло письмо с просьбой не увольнять директора цирка Новосибирска
В Новосибирске могут уволить директора местного цирка Сергея Шабанова, под письмом протеста, направленного президенту страны, подписалось более 400 человек.
14 августа, 14:03
После беспредела мигрантов увольняют главу села Киик под Новосибирском
В Тогучинском районе после скандала с мигрантами увольняют главу села, о чем рассказали местные жители.
14 августа, 10:04
Мэра Новосибирска обязали уволить директора МУП «САХ» за нарушения закона
12 августа, 01:52
Июль
Уволился глава Октябрьского района Новосибирска Александр Колмаков
Администрация Октябрьского района осталась без начальника, распоряжение было подписано мэром Новосибирска.
12 июля, 07:25
Дело новосибирской экс-следовательницы закрыли от журналистов
Судебный процесс над бывшей следовательницей полиции сделали закрытым.
9 июля, 12:30
Июнь
Новосибирский министр сельского хозяйства Евгений Лещенко уходит в отставку
Министр с/х Новосибирской области решил покинуть свой пост руководителя, стало известно Atas.info
6 июня, 01:23

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