atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября, 11:53

Published 7 октября, 11:53

Modified 7 октября, 11:55

Updated 7 октября, 11:55

Россияне стали чаще увольняться с работы — в чем главная причина

Россияне стали чаще увольняться с работы — в чем главная причина

7 октября 2024, 11:53
По данным исследования, жители России больше не хотят терпеть психологический дискомфорт на рабочем месте.

Россияне стали чаще увольняться в связи с постоянным стрессом на работе. Сервис по поиску работы hh.ru в 2024 году провел исследование, показавшее, что 62% жителей страны готовы написать заявление об увольнении немедленно.

У 30% респондентов желание уволиться возникнет, но они предпочтут все же некоторое время подумать, взвесив все плюсы и минусы решения. Только 8% заявили, что стресс их абсолютно не пугает, и они готовы его терпеть, лишь бы не потерять работу.

Что же касается возраста, то самая низкая стрессоустойчивость у молодых людей до 24 лет. 77% из них способны «хлопнуть дверью» сию минуту. Среди профессий самыми токсичными является сфера закупок, рабочие профессии и маркетологи. В самом низу рейтинга — педагоги и представители финансовой сферы, пишут «Новые Известия».

Напомним, жителям Новосибирской области предложили поменять накопленную мелочь на бумажные купюры.

Лихорадки Марбурга и Эбола в Новосибирске — сколько людей погибло
Узнать подробнее
Читайте также:
Сестра рассказала о гибели жителя Новосибирска в коммунальной яме35 мигрантов-нелегалов выгонят из Новосибирска на родинуЯдерные ракетоносцы Ярс появились на российских дорогах — к чему готовиться
#Юрий Фомиченко#Общество#Работа#Увольнение#Стресс
Подпишитесь