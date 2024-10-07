Россияне стали чаще увольняться с работы — в чем главная причина

У 30% респондентов желание уволиться возникнет, но они предпочтут все же некоторое время подумать, взвесив все плюсы и минусы решения. Только 8% заявили, что стресс их абсолютно не пугает, и они готовы его терпеть, лишь бы не потерять работу.