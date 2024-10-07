Россияне стали чаще увольняться с работы — в чем главная причина

Posted 7 октября, 11:53
Published 7 октября, 11:53
Modified 7 октября, 11:55
Updated 7 октября, 11:55
Россияне стали чаще увольняться в связи с постоянным стрессом на работе. Сервис по поиску работы hh.ru в 2024 году провел исследование, показавшее, что 62% жителей страны готовы написать заявление об увольнении немедленно.
У 30% респондентов желание уволиться возникнет, но они предпочтут все же некоторое время подумать, взвесив все плюсы и минусы решения. Только 8% заявили, что стресс их абсолютно не пугает, и они готовы его терпеть, лишь бы не потерять работу.
Что же касается возраста, то самая низкая стрессоустойчивость у молодых людей до 24 лет. 77% из них способны «хлопнуть дверью» сию минуту. Среди профессий самыми токсичными является сфера закупок, рабочие профессии и маркетологи. В самом низу рейтинга — педагоги и представители финансовой сферы, пишут «Новые Известия».
Напомним, жителям Новосибирской области предложили поменять накопленную мелочь на бумажные купюры.