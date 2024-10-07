Лихорадки Марбурга и Эбола в Новосибирске — сколько людей погибло

Posted 7 октября, 10:25
Published 7 октября, 10:25
Modified 7 октября, 10:27
Updated 7 октября, 10:27
В Новосибирске дважды фиксировались случаи заражения геморрагической лихорадкой Марбурга, с возбудителями которой работают в государственном научном центре вирусологии и биотехнологий «Вектор», расположенном в наукограде Кольцово, в пригороде мегаполиса.
В 1988 году научных сотрудников потрясла гибель талантливого ученого Николая Устинова, который много лет работал с опасным вирусом. Во время забора крови у инфицированной морской свинки игла шприца порвала резиновые перчатки защитного скафандра. Ученый прекрасно понимал последствия этого инцидента.
«Коля сразу сам пошел в изолятор. Он знал, как будет развиваться заболевание, что внутренние органы буквально превратятся в кровавую кашу. Но до последних минут, пока мог держать в руках карандаш, он подробно записывал все, что с ним происходило. Это настоящий героизм ученого. О судьбе этих записей досконально никому не известно, теоретически, они должны находиться в архивах „Вектора“. У нас говорили, что из крови Коли был получен еще более устойчивый штамм, чем мы тогда располагали. Но поскольку все эти работы проходили в рамках создания биологического оружия, хоть об этом официально и не говорилось, существовала сильная завеса секретности. И даже мы, близкие знакомые и коллеги, не знали, что точно происходило потом», — рассказал Atas.Info один из бывших сотрудников «Вектора», попросивший не называть его фамилии.
Из открытых источников известно еще об одном случае заражения научного сотрудника лихорадкой Марбурга во время эксперимента. Это произошло в 1990 году, но Сергей Визунов, так звали ученого, выжил, хотя и провел несколько месяцев в стационаре «Вектора».
Еще одна трагедия произошла весной 2004 года. Во время работы с возбудителем лихорадки Эбола, который относится к тому же семейству, что и вирус Марбурга, зараженной иглой укололась старший лаборант Антонина Преснякова. Она скончалась спустя две недели после инцидента.
Погибшую сотрудницу похоронили на Кольцовском кладбище в цинковом гробу, в могиле, которую закрыли железобетонной плитой и залили цементом. Предполагается, что такие меры предосторожности не позволят опасному вирусу попасть в окружающую среду даже спустя многие десятилетия. Но в тот год предание тела земле вызвало много слухов и кривотолков.
Возбудители геморрагической лихорадки очень стойки к внешним воздействиям и могут сохранять свою активность столетиями. Какую потенциальную опасность таит в себе могила Антонины Пресняковой, расположенная недалеко от жилой зоны наукограда, вопрос открытый.
Но куда как более реальную опасность на текущий момент для новосибирцев несет новая разновидность коронавирусной инфекции, которая может начать распространяться в регионе в ближайшее время.