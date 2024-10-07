Лихорадки Марбурга и Эбола в Новосибирске — сколько людей погибло

Погибшую сотрудницу похоронили на Кольцовском кладбище в цинковом гробу, в могиле, которую закрыли железобетонной плитой и залили цементом. Предполагается, что такие меры предосторожности не позволят опасному вирусу попасть в окружающую среду даже спустя многие десятилетия. Но в тот год предание тела земле вызвало много слухов и кривотолков.