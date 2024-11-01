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Гибель

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Ноябрь
В Новосибирской области скончался виновник ДТП, в котором погибла семья
1 ноября, 09:10
Октябрь
«Травма на всю жизнь»: что говорят новосибирцы о гибели беременной матери в ДТП
30 октября, 06:54
В новосибирском МЧС раскрыли вероятную причину пожара с гибелью двух детей
21 октября, 04:28
Обвиняемых в гибели рабочих на заводе под Новосибирском отправили за решетку
В Новосибирской области избрана мера пресечения обвиняемым в гибели людей на предприятии, о чем информирует судебный департамент.
19 октября, 08:17
Два ребенка и мать погибли в пожаре — новые подробности трагедии
17 октября, 09:58
НГУ отрицает причастность к организации трагического турпохода на Алтай
15 октября, 12:38
Срочно. Голову зажало в механизме: 17-летний парень погиб на заводе в Новосибирске
15 октября, 02:51
Мусоровоз раздавил женщину в Дзержинском районе Новосибирска
Личность погибшей пока не установлена, сообщили в ГАИ Новосибирска.
9 октября, 09:25
Лихорадки Марбурга и Эбола в Новосибирске — сколько людей погибло
7 октября, 10:25
Сестра рассказала о гибели жителя Новосибирска в коммунальной яме
В Новосибирске мужчина оступился в вырытую коммунальными службами яму и погиб, напоровшись на металлический прут.
7 октября, 10:07
В Новосибирске нашли тело мужчины в коммунальной яме
В Новосибирске произошел несчастный случай с мужчиной, который упал в коммунальную яму: информацию подтвердили в СКР.
2 октября, 08:03
Сентябрь
Убил, чтобы успокоить — отчим ударил головой об пол плачущего малыша
Завершено расследование дела о гибели 10-месячного ребенка, сообщили в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.
27 сентября, 07:58
Водитель погиб в ДТП на трассе под Новосибирском
В Новосибирском районе случилось смертельное ДТП, подробности дали в ГАИ.
11 сентября, 01:28
Мошенники наживаются на похоронах погибшего в ДТП стоматолога-байкера из Бердска
В Новосибирской области погиб врач-байкер: на его смерти наживаются мошенники, сообщается в соцсетях.
3 сентября, 04:02
Стоматолог — байкер разбился в ДТП под Новосибирском
В Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом, о чем сообщили в Госавтоинспекции, а личность погибшего назвали в соцсетях.
2 сентября, 02:49
Молодой мотоциклист разбился в ДТП под Новосибирском
В Новосибирской области случилось смертельное ДТП, где разбился мотоциклист, рассказали в ГАИ.
1 сентября, 02:46
Август
Депутатский сынок проведет 7 лет в колонии за «пьяное» смертельное ДТП
28 августа, 06:12
Новосибирец потребовал деньги после гибели брошенного в детстве сына
Житель Новосибирской области решил претендовать на выплаты за погибшего на СВО сына, подробности рассказали в Народном фронте.
27 августа, 12:42
Погибшую девушку нашли под окнами дома в Новосибирске
Молодая девушка погибла в Новосибирске: ее тело нашли под окнами дома, сообщают очевидцы.
24 августа, 12:13
Военнослужащий погиб на глазах двух влюбленных в него девушек под Новосибирском
Новосибирец погиб на глазах двух влюбленных в него девушек, свою версию рассказала одна из возлюбленных.
24 августа, 11:39

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