В Сибири свиньи съели школьницу — как такое произошло

Известно, что родители 17-летней школьницы были в отъезде в Красноярске. Ее поставили быть ответственной за хозяйством. Когда ее безжизненное тело увидел друг, то немедленно отправился за помощью, но было уже поздно. На ней нашли укусы свиней.