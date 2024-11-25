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Posted 25 ноября, 09:07

Published 25 ноября, 09:07

Modified 25 ноября, 09:13

Updated 25 ноября, 09:13

Свиньи загрызли подростка

В Сибири свиньи съели школьницу — как такое произошло

25 ноября 2024, 09:07
Фото: 1MI. Свиньи загрызли подростка
В Красноярском крае свиньи загрызли школьницу, сообщили в региональном СК.

Ужасная трагедия произошла 23 ноября в поселке Ушканка. В загоне для свиней нашли тело 11-классницы. Объеденное тело обнаружил нашел друг. Девочка пошла кормить животных, а обратно уже не вышла.

Известно, что родители 17-летней школьницы были в отъезде в Красноярске. Ее поставили быть ответственной за хозяйством. Когда ее безжизненное тело увидел друг, то немедленно отправился за помощью, но было уже поздно. На ней нашли укусы свиней.

Возбуждено дело по факту причинения смерти по неосторожности. Расследование продолжается. А в Новосибирской области охотник случайно застрелил женщину.

Мужчина погиб при пожаре в 17-этажном доме в Новосибирске
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