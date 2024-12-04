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Posted 4 декабря, 03:39

Published 4 декабря, 03:39

Modified 4 декабря, 03:41

Updated 4 декабря, 03:41

Мужчина утонул в бассейне

Новосибирского бизнесмена будут судить за гибель пьяного любителя водных горок

4 декабря 2024, 03:39
Фото: 1MI. Мужчина утонул в бассейне
В Новосибирской области под суд пойдет бизнесмен, пустивший пьяного прокатиться с горки: он обвиняется в его гибели, сообщает прокуратура.

Все случилось этим летом в Сузунском районе. На территории базы отдыха была водная горка с бассейном. Предпринимать, который оказывал услуги, допустил прохождение на нее пьяного мужчины.

Тот скатился и упал в бассейн, где и утонул. Инструкторов там не было, хотя по закону это обязательно. Бизнесмена обвинили в оказании некачественных услуг. Теперь его будут судить.

Еще одного лжетренера отправили под суд за травмы детей. Несовершеннолетние упали со скалодрома и повредили позвоночник. Суд поставит точку в этом деле.

Фото: прокуратура
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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Гибель#Сузунский район
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