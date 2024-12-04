Новосибирского бизнесмена будут судить за гибель пьяного любителя водных горок

Posted 4 декабря, 03:39
Published 4 декабря, 03:39
Modified 4 декабря, 03:41
Updated 4 декабря, 03:41
Все случилось этим летом в Сузунском районе. На территории базы отдыха была водная горка с бассейном. Предпринимать, который оказывал услуги, допустил прохождение на нее пьяного мужчины.
Тот скатился и упал в бассейн, где и утонул. Инструкторов там не было, хотя по закону это обязательно. Бизнесмена обвинили в оказании некачественных услуг. Теперь его будут судить.
Еще одного лжетренера отправили под суд за травмы детей. Несовершеннолетние упали со скалодрома и повредили позвоночник. Суд поставит точку в этом деле.