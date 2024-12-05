В Таиланде простились с погибшей в море моделью из Новосибирска

В этот день, 29 ноября, была непогода. Океан был неспокойный. Сидеть рядом с водой было запрещено. Однако сибирячка поддалась эмоциям, а не разуму. В итоге, модель захватила волна, ударив о скалы. К ней на помощь кинулся очевидец, однако и его теперь не могут найти.