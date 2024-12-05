В Таиланде простились с погибшей в море моделью из Новосибирска

Posted 5 декабря, 02:30
Published 5 декабря, 02:30
Modified 5 декабря, 02:32
Updated 5 декабря, 02:32
24-летняя Камилла приехала в Таиланд на отдых со своим женихом. Девушка увлекалась буддизмом. Она решила помедитировать на скалах.
В этот день, 29 ноября, была непогода. Океан был неспокойный. Сидеть рядом с водой было запрещено. Однако сибирячка поддалась эмоциям, а не разуму. В итоге, модель захватила волна, ударив о скалы. К ней на помощь кинулся очевидец, однако и его теперь не могут найти.
Спасти Камиллу не удалось. Девушка погибла. Ее тело нашли в километре от места происшествия через несколько дней. С погибшей приехали проститься родственники. В Таиланде ее кремировали. Прах невесты развеют над океаном: такова была ее последняя воля.