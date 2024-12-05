atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 02:30

Published 5 декабря, 02:30

Modified 5 декабря, 02:32

Updated 5 декабря, 02:32

Девушка погибла

В Таиланде простились с погибшей в море моделью из Новосибирска

5 декабря 2024, 02:30
Фото: Изображение Midjourney. Девушка погибла
В другой стране простились с новосибирской моделью: она трагически погибла.

24-летняя Камилла приехала в Таиланд на отдых со своим женихом. Девушка увлекалась буддизмом. Она решила помедитировать на скалах.

В этот день, 29 ноября, была непогода. Океан был неспокойный. Сидеть рядом с водой было запрещено. Однако сибирячка поддалась эмоциям, а не разуму. В итоге, модель захватила волна, ударив о скалы. К ней на помощь кинулся очевидец, однако и его теперь не могут найти.

Спасти Камиллу не удалось. Девушка погибла. Ее тело нашли в километре от места происшествия через несколько дней. С погибшей приехали проститься родственники. В Таиланде ее кремировали. Прах невесты развеют над океаном: такова была ее последняя воля.

Новосибирска модель Playboy опустилась в мексиканский океан на глубину в 20 м
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирской области водитель грузовика погиб в ДТП с тремя фурамиЖители пятиэтажки едва не погибли в страшном пожаре — фотоМужчина погиб при пожаре в 17-этажном доме в НовосибирскеПарень погиб в ДТП с иномаркой в Новосибирске — есть пострадавшие
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Смерть#Похороны#Гибель#Таиланд#18+
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика