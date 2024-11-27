В Новосибирске при ДТП погибли три человека

Ранее беременная мать родила ребенка после серьезного ДТП, где погиб ее малолетний сын. Их сбил на автомобиле пьяный водитель. Сейчас он арестован. Также на новосибирской трассе перевернулся автобус с пассажирами. Были пострадавшие. Сообщалось, что водитель потерял управление над общественным транспортом.