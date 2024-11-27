atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 01:39

Published 27 ноября, 01:39

Modified 27 ноября, 02:18

Updated 27 ноября, 02:18

Есть погибшие

В Новосибирске при ДТП погибли три человека

27 ноября 2024, 01:39
Фото: 1MI. Есть погибшие
В Новосибирске в автомобильной аварии погибли несколько человек, о чем проинформировали в ГАИ.

Все случилось в четыре утра 27 ноября. На Октябрьском мосту водитель потерял контроль над управлением автомобиля Toyota Windom.

Он оказался на встречке и врезался в машину Toyota Verso. В первом автомобиле погибли три человека, во втором пострадал автомобилист: его травмы не уточняются. На месте разбирались сотрудники ГАИ.

Фото: ГАИ

Ранее беременная мать родила ребенка после серьезного ДТП, где погиб ее малолетний сын. Их сбил на автомобиле пьяный водитель. Сейчас он арестован. Также на новосибирской трассе перевернулся автобус с пассажирами. Были пострадавшие. Сообщалось, что водитель потерял управление над общественным транспортом.

Парень погиб в ДТП с иномаркой в Новосибирске — есть пострадавшие
Узнать подробнее
Читайте также:
Виновника ДТП с погибшим ребенком арестовали в НовосибирскеЛося сбили насмерть в ДТП под Новосибирском — что известноВ Новосибирске троллейбус с пассажирами попал в ДТП с грузовиком
#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Погиб#Гибель#Погибший#18+
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика