В Новосибирске при ДТП погибли три человека

Posted 27 ноября, 01:39
Published 27 ноября, 01:39
Modified 27 ноября, 02:18
Updated 27 ноября, 02:18
Все случилось в четыре утра 27 ноября. На Октябрьском мосту водитель потерял контроль над управлением автомобиля Toyota Windom.
Он оказался на встречке и врезался в машину Toyota Verso. В первом автомобиле погибли три человека, во втором пострадал автомобилист: его травмы не уточняются. На месте разбирались сотрудники ГАИ.
Ранее беременная мать родила ребенка после серьезного ДТП, где погиб ее малолетний сын. Их сбил на автомобиле пьяный водитель. Сейчас он арестован. Также на новосибирской трассе перевернулся автобус с пассажирами. Были пострадавшие. Сообщалось, что водитель потерял управление над общественным транспортом.