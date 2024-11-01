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Погиб

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Ноябрь
Пенсионер разбился в ДТП с припаркованным КамАЗом в Новосибирской области
В Новосибирской области произошло ДТП с погибшим пожилым человеком, подробности дали в ГАИ.
1 ноября, 01:39
Октябрь
«Ребенок осиротел!»: что известно о смертельном ДТП с троллейбусом в Новосибирске
28 октября, 04:40
Вскрылись подробности смертельного ДТП с новосибирским троллейбусом
Жительница Новосибирска погибла под колесами троллейбуса: в Госавтоинспекции назвали подробности.
28 октября, 03:38
Троллейбус насмерть сбил пешехода в Новосибирске
В Новосибирске произошло ДТП с участием троллейбуса: о погибшем пешеходе сообщают очевидцы в соцсетях.
28 октября, 03:08
Пешеход погиб под колесами иномарки в Новосибирске
В Новосибирске от удара машины погиб горожанин, о чем рассказали в ГАИ.
28 октября, 01:56
В Новосибирске водитель сбил пенсионерку и сбежал после ДТП
В Новосибирске случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие, о чем сообщили в ГАИ.
24 октября, 01:25
Пенсионер на ВАЗе перевернулся и погиб в Новосибирской области
В Новосибирской области случилось смертельное ДТП с пенсионером, подробности дали в ГАИ.
23 октября, 11:07
Повторил судьбу брата: названо имя погибшего в ДТП жителя Новосибирской области
Стало известно, кто разбился в ДТП в Новосибирской области: об этом рассказали близкие погибшего.
18 октября, 09:44
В Новосибирской области прощаются с погибшей на Алтае студенткой
В Новосибирской области прощаются с погибшей туристкой на Алтае, о чем сообщают родственники девушки.
18 октября, 04:31
Два человека вылетели из машины и погибли в ДТП в Новосибирской области
Жители Новосибирской области погибли в ДТП, о чем проинформировали в Госавтоинспекции.
18 октября, 01:24
Водитель Toyota врезался в грузовик и погиб на трассе в Новосибирской области
В Новосибирской области водитель погиб после столкновения автомобиля с грузовиком, передают в ГАИ.
3 октября, 01:21
Сентябрь
Водитель Nissan врезался в грузовик и погиб на трассе в Новосибирской области
В Новосибирской области погиб водитель легковушки, подробности дают в ГАИ.
27 сентября, 01:30
Мотоциклист погиб, врезавшись в опору ЛЭП в Новосибирской области
На территории Новосибирской области случилось ДТП с погибшим мотоциклистом, о чем информируют в ГАИ.
27 сентября, 01:19
Сестра убитого в «Крокусе» новосибирца потратила на похороны полмиллиона рублей
24 сентября, 01:51
88-летняя старушка лишилась жизни, нарушая дорожные правила в Новосибирске
В Новосибирске погибла пожилая женщина, перебегающая дорогу, сообщили в ГАИ.
20 сентября, 02:37
Под Новосибирском два человека погибли после столкновения с КамАЗом
На новосибирской трассе произошло ДТП, в котором погибли люди, подробности уточнили в ГАИ.
19 сентября, 01:42
Боец ММА из Новосибирска погиб в перестрелке в офисе Wildberries
Новосибирец погиб от пули во время перестрелки в офисе Wildberries, сообщила основательница и гендиректор компании.
19 сентября, 01:33
Пенсионера насмерть сбили на трассе под Новосибирском
В Новосибирской области случилась смертельная авария с пешеходом, подробности дали в ГАИ.
18 сентября, 02:01
Женщина-пешеход погибла на автодороге под Новосибирском
В Новосибирском районе случилось смертельное ДТП с пешеходом, сообщили в ГАИ.
15 сентября, 02:29
Пьяный водитель устроил смертельное ДТП с домом под Новосибирском
В Новосибирской области водитель погиб после столкновения с домом, сообщили в ГАИ.
12 сентября, 01:37

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