Вскрылись подробности смертельного ДТП с новосибирским троллейбусом

Posted 28 октября, 03:38
Published 28 октября, 03:38
Modified 28 октября, 03:40
Updated 28 октября, 03:40
Рано утром 28 октября в Кировском районе женщина погибла, когда ее сбил троллейбус. Случилось это на улице Зорге.
Сибирячка, которой 25 лет, переходила дорогу по пешеходному переходу вместе с 4-летним ребенком. Пешеходов сбил общественный транспорт, которым управляла женщина.
Мать погибла на месте, а ребенок пострадал, но какие именно он получил травмы, неизвестно. После аварии его экстренно госпитализировали в медицинское учреждение, где оказывают необходимую помощь. На месте дежурят сотрудники ГАИ, которые выясняют все обстоятельства ДТП.