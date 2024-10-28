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Posted 28 октября, 03:38

Published 28 октября, 03:38

Modified 28 октября, 03:40

Updated 28 октября, 03:40

Женщина погибла

Вскрылись подробности смертельного ДТП с новосибирским троллейбусом

28 октября 2024, 03:38
Фото: ГАИ
Женщина погибла
Жительница Новосибирска погибла под колесами троллейбуса: в Госавтоинспекции назвали подробности.

Рано утром 28 октября в Кировском районе женщина погибла, когда ее сбил троллейбус. Случилось это на улице Зорге.

Сибирячка, которой 25 лет, переходила дорогу по пешеходному переходу вместе с 4-летним ребенком. Пешеходов сбил общественный транспорт, которым управляла женщина.

Мать погибла на месте, а ребенок пострадал, но какие именно он получил травмы, неизвестно. После аварии его экстренно госпитализировали в медицинское учреждение, где оказывают необходимую помощь. На месте дежурят сотрудники ГАИ, которые выясняют все обстоятельства ДТП.

Бастрыкин проконтролирует расследование дела о ДТП с троллейбусом в Новосибирске
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