Вскрылись подробности смертельного ДТП с новосибирским троллейбусом

Мать погибла на месте, а ребенок пострадал, но какие именно он получил травмы, неизвестно. После аварии его экстренно госпитализировали в медицинское учреждение, где оказывают необходимую помощь. На месте дежурят сотрудники ГАИ, которые выясняют все обстоятельства ДТП.