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Смертельный вирус

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Октябрь
Лихорадки Марбурга и Эбола в Новосибирске — сколько людей погибло
7 октября, 10:25
Смертельный вирус Марбург исследуют ученые из Новосибирска
В Африке люди гибнут от опасного вируса Марбург: новосибирские ученые уже начали изучать опасную инфекцию.
3 октября, 02:57
Июль
Симптомы смертельно опасной инфекции листериоз назвала врач из Новосибирска
Вспышка инфекции листериоз фиксируют в США и Канаде: были ли случаи в России и какие симптомы у заболевания, рассказала врач из Новосибирска Екатерина Зимина.
23 июля, 12:28
Февраль
Дойдет ли до России смертельный вирус из Аляски — в группе риска владельцы животных
Риски завоза вируса Аляскапокс на территорию России исключены. Об этом 12 февраля заявила пресс-служба Роспотребнадзора. Специалисты ведомства отслеживают состояние пребывающих в пунктах пропуска через государственную границу.
12 февраля, 11:09

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