Дойдет ли до России смертельный вирус из Аляски — в группе риска владельцы животных

Риски завоза вируса Аляскапокс на территорию России исключены. Об этом 12 февраля заявила пресс-служба Роспотребнадзора. Специалисты ведомства отслеживают состояние пребывающих в пунктах пропуска через государственную границу.