Центробанк предложил жителям Новосибирской области расстаться с деньгами

Posted 7 октября, 08:19
Published 7 октября, 08:19
Modified 7 октября, 09:10
Updated 7 октября, 09:10
В Новосибирской области с 13 и по 20 октября откроется около 240 точек обмена металлических монет на более крупные купюры. В ставшей уже традиционной акции «Монетная неделя» впервые примут участие и супермаркеты.
По словам заместителя главы Сибирского управления Центробанка Светланы Орловой, во время предыдущей «Монетной недели» в середине года жители региона принесли на обмен мелочи на семь миллионов рублей, и при этом пунктов приема было в два раза меньше. Банкир напомнила сибирякам, что лежащие в домашних копилках монеты никакой пользы не приносят.
Мелочь можно поменять на наличные деньги, причем в некоторых банках готовы предложить клиентам выпущенные в честь каких-либо событий монеты, или же на коллекционные купюры. Обменянную сумму можно зачислить и на счет.
Организаторы акции просят сибиряков заранее рассортировать монеты по их номиналу, чтобы их могли быстро пересчитать.
Адреса участвующих в акции банков и магазинов можно уточнить на сайте «Монетной недели».
Напомним, власти раскрыли количество остающихся без отопления домов в Новосибирске.
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