Центробанк предложил жителям Новосибирской области расстаться с деньгами

По словам заместителя главы Сибирского управления Центробанка Светланы Орловой, во время предыдущей «Монетной недели» в середине года жители региона принесли на обмен мелочи на семь миллионов рублей, и при этом пунктов приема было в два раза меньше. Банкир напомнила сибирякам, что лежащие в домашних копилках монеты никакой пользы не приносят.