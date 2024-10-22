Сотрудницу Дворца культуры Новосибирска вернули на работу после суда

Posted 22 октября, 05:46
Published 22 октября, 05:46
Modified 22 октября, 05:48
Updated 22 октября, 05:48
Женщина работала во Дворце культуры в должности хормейстера 14 лет. Трудоустроена она была на 0,9 ставки и внезапно, осенью 2023 года, ее уволили.
Работодатель нанял другую сотрудницу на полную ставку. Причем увольнение именно этой работницы администрация не объяснила (на этих должностях трудились еще девять подчиненных).
Тогда сибирячка была вынуждена обратиться в суд. Он признал увольнение недействительным. Также ей выплатят более 220 тысяч рублей как зарплату за время увольнения.
Решение суда о повторном принятии женщины на работу исполнили немедленно, хоть и сначала начальство подало апелляцию, которую не удовлетворили. Также суд выиграл директор Новосибирского цирка.