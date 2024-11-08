В Новосибирске директор цирка выиграл второй суд у Росгосцирка

Ранее Шабанов заявил о коррупции со стороны головного цирка. Тогда ему предъявили дисциплинарные взыскания. Первый выговор был связан с тем, что он якобы не контролировал отчетность, однако суд здесь его вины не нашел. Второй выговор связан с несогласованным ремонтом в цирке, однако и здесь Шабанов доказал обратное: деньги пошли на благо учреждения, пишет «Прецедент».