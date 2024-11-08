В Новосибирске директор цирка выиграл второй суд у Росгосцирка

Posted 8 ноября, 02:55
Published 8 ноября, 02:55
Modified 8 ноября, 02:57
Updated 8 ноября, 02:57
Сергей Шабанов, директор цирка в областной столице, судится с Росгосцирком. Ему предъявили три иска, из-за которого его могут уволить из учреждения.
Ранее Шабанов заявил о коррупции со стороны головного цирка. Тогда ему предъявили дисциплинарные взыскания. Первый выговор был связан с тем, что он якобы не контролировал отчетность, однако суд здесь его вины не нашел. Второй выговор связан с несогласованным ремонтом в цирке, однако и здесь Шабанов доказал обратное: деньги пошли на благо учреждения, пишет «Прецедент».
Директору осталось оспорить третье взыскание и тогда он сохранит свою должность. Недавно Сергея выселили из комнаты в цирке. Теперь он скитается по друзьям.