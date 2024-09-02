Эдгард Запашный впервые высказался о конфликте в Новосибирском цирке

Также директор Московского цирка поддержал решение Росгосцирка разрешить бизнесу торговать в фойе — это был один из пунктов жалобы Шабанова. Запашный подчеркнул, что Росгосцирк действует в рамках законодательства. При этом Новосибирский цирк за многие годы впервые вышел в «плюс», значит, стратегия была выбрана верно.