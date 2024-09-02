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Published Сегодня, 13:07

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Updated Сегодня, 13:13

Эдгард Запашный впервые высказался о конфликте в Новосибирском цирке

Эдгард Запашный впервые высказался о конфликте в Новосибирском цирке

2 сентября 2024, 13:07
Фото: 1MI
Гендиректор Большого Московского цирка ответил на открытое письмо новосибирского коллеги Сергея Шабанова, которое тот ранее опубликовал в сети.

Эдгард Запашный и Сергей Шабанов знакомы более двадцати лет. Исходя из этого у Запашного вызвало недоумение, почему коллега не обратился к нему лично, а решил вынести скандал в публичное поле, пишет «Прецедент».

В своем открытом письме Шабанов пожаловался Запашному, что в новосибирском цирке процветает коррупция, а из-за несогласия его семью пытаются выселить из циркового общежития — якобы их единственного жилья.

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Запашный видит конфликт иначе. Он рассказал, что Шабанов находится на больничном больше двух месяцев, и за 10 лет работы в цирке у него 11 взысканий. Директор новосибирского цирка всеми способами затягивает проверку Росгосцирка, уверен Запашный.

Также директор Московского цирка поддержал решение Росгосцирка разрешить бизнесу торговать в фойе — это был один из пунктов жалобы Шабанова. Запашный подчеркнул, что Росгосцирк действует в рамках законодательства. При этом Новосибирский цирк за многие годы впервые вышел в «плюс», значит, стратегия была выбрана верно.

Скандал разгорелся летом-2024, когда директор Новосибирского цирка заявил о притеснении со стороны руководства Росгосцирка.

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