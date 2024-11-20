Главу Убинского района Новосибирской области отказались увольнять

Posted 20 ноября, 05:51
Published 20 ноября, 05:51
Modified 20 ноября, 07:11
Updated 20 ноября, 07:11
Олег Конюк, глава Убинского района, продолжает занимать эту должность. Суд в третий раз отказал в его увольнении. Первый отказ был получен ровно год назад.
Конюк возглавляет район с 2015 года. Его хотели уволить в связи с утратой доверия. Проверка вскрыла факты трудоустройства в администрацию родственников, которым выплачивалась премия. В связи с этим его и хотели отстранить от должности.
Новое решение суда еще можно обжаловать, так как оно не вступило в законную силу. Два года назад проводился опрос, в ходе которого выяснилось, что Олегу Конюку доверяют 93% жителей района, хоть он и был под уголовным преследованием.