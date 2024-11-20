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Posted 20 ноября, 05:51

Published 20 ноября, 05:51

Modified 20 ноября, 07:11

Updated 20 ноября, 07:11

Конюка хотели уволить

Главу Убинского района Новосибирской области отказались увольнять

20 ноября 2024, 05:51
Фото: сайт администрации Убинского района. Конюка хотели уволить
В Новосибирской области отказались отстранять от должности чиновника о чем информирует судебный департамент.

Олег Конюк, глава Убинского района, продолжает занимать эту должность. Суд в третий раз отказал в его увольнении. Первый отказ был получен ровно год назад.

Конюк возглавляет район с 2015 года. Его хотели уволить в связи с утратой доверия. Проверка вскрыла факты трудоустройства в администрацию родственников, которым выплачивалась премия. В связи с этим его и хотели отстранить от должности.

Новое решение суда еще можно обжаловать, так как оно не вступило в законную силу. Два года назад проводился опрос, в ходе которого выяснилось, что Олегу Конюку доверяют 93% жителей района, хоть он и был под уголовным преследованием.

Главу Убинского района Олега Конюка могут уволить по утрате доверия
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