Травников публично поздравил главу Убинского района Конюка с днем рождения

«Сил, здоровья, терпения выдержки успехов во всем. Чтобы сегодняшний день прошел и радостно и плодотворно», - пожелал глава региона Конюку, которого в прошлом году судили за браконьерство.
Многие присутствующие на совещании восприняли такой «акцент» губернатора на поздравлении главы Убинского района, как поддержку. Олег Конюк в ней особенно нуждался после скандальной истории с охотой.
Напомним, чиновника и его товарищей в мае судили за убийство лосей, которое произошло в декабре 2018 года. Конюку выписали штраф в размере 800 тысяч рублей, а также запретили заниматься охотой два года.
После этого инцидента в 2022-м Конюка снова избрали на этот пост главы района. Его назначение раскритиковали коллеги, в том числе депутат Госдумы Александр Хинштейн.