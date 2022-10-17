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Травников публично поздравил главу Убинского района Конюка с днем рождения

Сегодня, 03:52
Фото: Правительство НСО/Олег Конюк страница ВК
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил чиновников-именинников на оперативном совещании 17 октября. Отдельного поздравления удостоил и главу Убинского района Олега Конюка.
«Сил, здоровья, терпения выдержки успехов во всем. Чтобы сегодняшний день прошел и радостно и плодотворно», - пожелал глава региона Конюку, которого в прошлом году судили за браконьерство.

Многие присутствующие на совещании восприняли такой «акцент» губернатора на поздравлении главы Убинского района, как поддержку. Олег Конюк в ней особенно нуждался после скандальной истории с охотой.

Напомним, чиновника и его товарищей в мае судили за убийство лосей, которое произошло в декабре 2018 года. Конюку выписали штраф в размере 800 тысяч рублей, а также запретили заниматься охотой два года.

После этого инцидента в 2022-м Конюка снова избрали на этот пост главы района. Его назначение раскритиковали коллеги, в том числе депутат Госдумы Александр Хинштейн.

#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Депутаты#Праздник#Алина Шефер
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