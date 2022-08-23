Судимый за браконьерство Олег Конюк вновь избран главой Убинского района НСО

Скандальный налет этой истории придает то, что Конюк, возглавлявший район с 2010 года, в декабре 2021 был признан виновным в браконьерстве. За незаконное убийство лосей, совершенное еще зимой 2018, он оштрафован на 800 тысяч рублей и лишен права охотиться на два года.