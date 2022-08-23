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Судимый за браконьерство Олег Конюк вновь избран главой Убинского района НСО

Сегодня, 18:25
Фото: 1MI
Совет депутатов Убинского района Новосибирской области единогласно проголосовал на утверждение в должности руководителя районной администрации Олега Конюка. Ранее Конюк был уличен в браконьерстве и вынужден был подать в отставку с этого поста

В Убинском районе завершись выборы главы районной администрации. Все 17 депутатов райсовета отдали свои голоса за Олега Конюка. Его соперница, Валентина Серафимович, не получила ни одного голоса в свою поддержку, сообщает издание "Убинский вестник"

Скандальный налет этой истории придает то, что Конюк, возглавлявший район с 2010 года, в декабре 2021 был признан виновным в браконьерстве. За незаконное убийство лосей, совершенное еще зимой 2018, он оштрафован на 800 тысяч рублей и лишен права охотиться на два года.

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В июне текущего года местные депутаты досрочно отстранили Конюка от должности в связи со вступлением обвинительного приговора в законную силу. И вот спустя два месяца те же самые депутаты единогласно вернули браконьера в кресло главы района. 

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#Артем Шершнев#Общество#Власть#Убинский район#Олег конюк#Выборы
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