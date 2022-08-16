atas.info
ГлавноеВсе новости
Полицейского и егеря поймали за незаконную добычу зверей под Новосибирском

Полицейского и егеря поймали за незаконную добычу зверей под Новосибирском

16 августа, 15:06
Фото: Медиахолдинг1Mi
Инспекторы природоохраны задержали в 2021 году егеря и сотрудника полиции за незаконную добычу животных в Новосибирской области. Сейчас в отношении них идет уголовное расследование.

По словам и.о. министра природных ресурсов региона Алексея Севастьянов, егеря задержали коллеги - сотрудники охотнадзора в январе этого года. Мужчина охотился на лосей вне сезона.

«Много сказать пока не могу, идет расследование. Данный сотрудник уже у нас не работает», - сказал во время пресс-конференции в ТАСС Севастьянов 16 августа.

Ещё один случай произошел в 2022-м году в Венгеровском районе. За убийство косуль был задержан сотрудник правоохранительных органов.

«По предварительным материалам, выявили место, где охотник скрывал добычу – несколько косуль. Эту информацию передали нашим охотоведам. На месте был задержан полицейский, вероятно, он действовал не один. Пока идет расследование, больше сказать не могу», - добавил министр.

Алексей Севастьянов заключил, что в регионе изредка, но становятся браконьерами сотрудники правоохранительных органов. Чаще все нарушители, включая выше сказанных, открывают охоту на лосей, косулю сибирскую, сову и гусей, занесенных в Красную книгу России.

Материалы по теме
54-летний новосибирец совершил незаконную охоту на двух косульДвоих новосибирских полицейских подозревают в незаконной охоте на сибирских косульВ Новосибирской области скоро стартует сезон охоты на медведя: когда выдача лицензийНачало охоты в Новосибирской области перенесли на неопределённый срок
#Новости#Новосибирск#Животные#Новосибирская область#Охота#Сезон#2022##2#Алина Шефер#Экология
Подпишитесь
Рейтинг элитных школ по успеваемости на ЕГЭ 2022 стал известен в Новосибирске
Сегодня, 12:44
В Новосибирске ЧВК «Вагнер» ищет добровольцев за 240 000 рублей в месяц
Вчера, 08:39
Автопробег против строительства мусорного полигона стартовал в Новосибирске
Сегодня, 12:14
Полиция нашла пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку
Сегодня, 08:34
Первым снегом может засыпать Новосибирск в сентябре 2022 года
Жителей Новосибирска ожидает первый снег в 2022 году уже в сентябре. Об этом свидетельствуют прогнозы специалистов популярных онлайн сервисов.
Вчера, 11:34
Выплаты по 3 000 рублей на подготовку к школе получат семьи в Новосибирске
Вчера, 08:21