Полицейского и егеря поймали за незаконную добычу зверей под Новосибирском

По словам и.о. министра природных ресурсов региона Алексея Севастьянов, егеря задержали коллеги - сотрудники охотнадзора в январе этого года. Мужчина охотился на лосей вне сезона.
«Много сказать пока не могу, идет расследование. Данный сотрудник уже у нас не работает», - сказал во время пресс-конференции в ТАСС Севастьянов 16 августа.
Ещё один случай произошел в 2022-м году в Венгеровском районе. За убийство косуль был задержан сотрудник правоохранительных органов.
«По предварительным материалам, выявили место, где охотник скрывал добычу – несколько косуль. Эту информацию передали нашим охотоведам. На месте был задержан полицейский, вероятно, он действовал не один. Пока идет расследование, больше сказать не могу», - добавил министр.
Алексей Севастьянов заключил, что в регионе изредка, но становятся браконьерами сотрудники правоохранительных органов. Чаще все нарушители, включая выше сказанных, открывают охоту на лосей, косулю сибирскую, сову и гусей, занесенных в Красную книгу России.