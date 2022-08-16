Полицейского и егеря поймали за незаконную добычу зверей под Новосибирском

«По предварительным материалам, выявили место, где охотник скрывал добычу – несколько косуль. Эту информацию передали нашим охотоведам. На месте был задержан полицейский, вероятно, он действовал не один. Пока идет расследование, больше сказать не могу», - добавил министр.