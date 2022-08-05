Начало охоты в Новосибирской области перенесли на неопределённый срок

Добавим, что прием заявлений на разрешение охоты начался 3 августа 2022 года. Однако в этот день и произошел технический сбой в работе портала. Тогда специалисты были вынуждены перенести дату старта подачи заявлений на сегодня, 5 августа, но неполадки так и не устранили. В итоге дату и время перенесли на неопределенный срок.