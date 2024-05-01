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2024
Новосибирск обогнал Иркутск и Красноярск по числу электросамокатов на улицах
В начавшемся сезоне по столице Сибири будут ездить 4,3 тысяч электросамокатов, что на 20% больше, чем в прошлом году, рассказали в кикшеринговой компании Whoosh.
1 мая, 05:29
Когда охота: новосибирцам начнут выдавать заявления на весенний отстрел птицы
15 марта, 10:46
2023
Новосибирский ХК «Сибирь» подписал контракт с защитником Зиятом Пайгиным
ХК «Сибирь» подписал контракт с Зиятом Пайгиным, 28-летним защитником, который провел 20 матчей за «Авангард» в текущем сезоне КХЛ.
2 декабря 2023, 03:58
В Новосибирской области 26 августа начался сезон осенней охоты
26 августа 2023, 12:06
Когда новосибирцам можно начинать покупать арбузы
19 июля 2023, 14:27
В Новосибирске назвала сроки грибного сезона-2023 миколог Бульонкова
Грибной сезон-2023 начнется в Новосибирской области после схода снега в лесах. Об этом сообщила миколог Татьяна Бульонкова.
6 апреля 2023, 07:19
2022
Полицейского и егеря поймали за незаконную добычу зверей под Новосибирском
Инспекторы природоохраны задержали в 2021 году егеря и сотрудника полиции за незаконную добычу животных в Новосибирской области. Сейчас в отношении них идет уголовное расследование.
16 августа 2022, 08:06
2021
Профилактика гриппа и ОРВИ: способы защиты от инфекций
1 ноября 2021, 17:19
Как поднять иммунитет в сезон ОРВИ и гриппа
15 октября 2021, 06:35

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