В Новосибирской области 26 августа начался сезон осенней охоты

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В субботу, 26 августа, начался массовый осенний сезон охоты. До 30 ноября разрешена добыча водоплавающей, болотно-луговой, степной и полевой дичи. Боровую дичь можно отстреливать до 31 января. Добыча разрешена только в охотничьих угодьях.
В региональном управлении МЧС просят охотников внимательно относиться к соблюдению мер противопожарной безопасности. Традиционно в период охоты из-за костров, которые разводят люди с ружьями, возрастает количество ландшафтных пожаров.