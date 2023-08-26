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Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Охотникам необходимо соблюдать ряд жестких предписаний, чтобы не нарушить закон

В Новосибирской области 26 августа начался сезон осенней охоты

26 августа 2023, 12:06
Фото: 1MI
Охотникам необходимо соблюдать ряд жестких предписаний, чтобы не нарушить закон
Самый массовый охотничий период на различную дичь стартовал в последнюю субботу августа

В субботу, 26 августа, начался массовый осенний сезон охоты. До 30 ноября разрешена добыча водоплавающей, болотно-луговой, степной и полевой дичи. Боровую дичь можно отстреливать до 31 января. Добыча разрешена только в охотничьих угодьях.

В региональном управлении МЧС просят охотников внимательно относиться к соблюдению мер противопожарной безопасности. Традиционно в период охоты из-за костров, которые разводят люди с ружьями, возрастает количество ландшафтных пожаров.

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#Общество#Новосибирская область#Сезон#Осень#Охота
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