В Новосибирской области 26 августа начался сезон осенней охоты

В субботу, 26 августа, начался массовый осенний сезон охоты. До 30 ноября разрешена добыча водоплавающей, болотно-луговой, степной и полевой дичи. Боровую дичь можно отстреливать до 31 января. Добыча разрешена только в охотничьих угодьях.