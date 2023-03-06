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Published Сегодня, 03:10

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Updated Сегодня, 03:14

В Новосибирской области поймали убивших двух косуль браконьеров

6 марта 2023, 03:10
Фото: 1MI
В Новосибирской области браконьеры застрелили косулю
Двое мужчины застрелили двух косуль в заказнике под Новосибирском. Браконьеров уже задержали полицейские.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, сибиряки охотились ночью 2 марта в Куйбышевском районе. Автомобиль мужчин увидел инспектор и выследил их.

Возле иномарки он заметил следы крови животного. Также было видно, что кто-то тащил тушу по снегу. Инспектор сразу позвонил в полицию.

Машину браконьеров на трассе остановили инспекторы ДПС. Оказалось, что по пути мужчины успели сбросить груз на дорогу. Они позже признались, что убили двух косуль и когда заметили слежку, решили избавиться от туш.

«Браконьеров, местных жителей в возрасте 35 лет и 41 года, доставили в отделение полиции. В их домах провели обыски, изъяли оружие. Убийством косуль они нанесли природе вред в размере 80 000 рублей», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области.

Напомним, ранее браконьеры застрелили под Новосибирском беременную лосиху. Она вынашивала двойню.

Под Новосибирском браконьеры убили беременную двойней лосиху
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#Алина Шефер#Браконьеры#Браконьерство#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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