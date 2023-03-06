В Новосибирской области поймали убивших двух косуль браконьеров

Posted Сегодня, 03:10
Published Сегодня, 03:10
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Updated Сегодня, 03:14
Как сообщили в региональном ГУ МВД, сибиряки охотились ночью 2 марта в Куйбышевском районе. Автомобиль мужчин увидел инспектор и выследил их.
Возле иномарки он заметил следы крови животного. Также было видно, что кто-то тащил тушу по снегу. Инспектор сразу позвонил в полицию.
Машину браконьеров на трассе остановили инспекторы ДПС. Оказалось, что по пути мужчины успели сбросить груз на дорогу. Они позже признались, что убили двух косуль и когда заметили слежку, решили избавиться от туш.
«Браконьеров, местных жителей в возрасте 35 лет и 41 года, доставили в отделение полиции. В их домах провели обыски, изъяли оружие. Убийством косуль они нанесли природе вред в размере 80 000 рублей», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области.
Напомним, ранее браконьеры застрелили под Новосибирском беременную лосиху. Она вынашивала двойню.