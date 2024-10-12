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Браконьеры

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2024
Браконьеров задержали в Новосибирской области — какой срок им грозит
В Северном районе Новосибирской области задержаны браконьеры, которые незаконно добыли лося, сообщает пресс-центр полиции региона.
12 октября, 08:02
Сибиряк сходил в лес и остался должен 800 тысяч рублей государству
После похода в лес мужчине придется заплатить крупную сумму, детали произошедшего уточнили в прокуратуре.
6 сентября, 09:32
Новую технику для борьбы с браконьерами получили новосибирские госинспекторы
Государственные инспекторы министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области получили 40 спецмашин, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
17 июля, 09:08
Дорогой внедорожник отобрали у браконьеров из Новосибирской области
Двое жителей Новосибирской области на автомобиле Toyota Land Cruiser выследили косулю и застрелили ее на территории заказника «Доволенский», следует из сообщения региональной прокуратуры.
14 июня, 06:09
Трое новосибирцев застрелили косулю — им дали условные сроки
В Новосибирской области вынесен приговор за незаконную охоту. Одним из фигурантов уголовного дела стал государственный инспектор отдела охраны животного мира. Жертвой браконьеров стала косуля.
19 марта, 11:43
2023
В Новосибирской области поймали убивших двух косуль браконьеров
6 марта 2023, 03:10
Под Новосибирском браконьеры убили беременную двойней лосиху
Браконьеры жестоко расправились с беременной лосихой в Новосибирской области. Подозреваемых уже нашли, сообщил Atas.info председатель охотсообщества Купинского района Владимир Бибиков.
19 февраля 2023, 06:07
2022
В Новосибирской области задержали двух браконьеров, подозреваемых в убийстве лосей
Двое новосибирцев подозреваются в незаконной охоте на лосей, тела животных были обнаружены возле посёлка Мошнино
5 ноября 2022, 08:23

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