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В Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве лосей двух браконьеров

Сегодня, 08:23
Фото: 1MI
Охотничье ружье с патронами
Двое новосибирцев подозреваются в незаконной охоте на лосей, тела животных были обнаружены возле посёлка Мошнино

Вскоре после обнаружения трупов сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых. У них нашли 2 охотничьих ружья и 3 гильзы 12-ого калибра.

Разрешения на добычу диких животных у мужчин не было. Ущерб, причиненный окружающей среде Новосибирской области, оценивается в 160 тыс. рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по п «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота с причинением крупного ущерба», максимальное наказание за данное преступление - 5 лет лишения свободы.

Напомним, что охота на лосей в Новосибирской области разрешена с 15 сентября по 10 января. Госпошлина за предоставление разрешения на отстрел животных составляет 650 рублей.

Ранее за убийство лося в Сузунском районе Новосибирской области мужчина получил штраф в размере 400 тыс. рублей.

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