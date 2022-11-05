В Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве лосей двух браконьеров

Вскоре после обнаружения трупов сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых. У них нашли 2 охотничьих ружья и 3 гильзы 12-ого калибра.



Разрешения на добычу диких животных у мужчин не было. Ущерб, причиненный окружающей среде Новосибирской области, оценивается в 160 тыс. рублей.



В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по п «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота с причинением крупного ущерба», максимальное наказание за данное преступление - 5 лет лишения свободы.



Напомним, что охота на лосей в Новосибирской области разрешена с 15 сентября по 10 января. Госпошлина за предоставление разрешения на отстрел животных составляет 650 рублей.