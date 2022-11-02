Под Новосибирском охотник застрелил человека, приняв его за косулю

Инцидент произошел 29 октября в окрестностях села Китерня Искитимского района.
В ходе охоты 46-летний мужчина, увидев в предполагаемой стороне движения животного промелькнувшую тень и приняв ее за косулю, произвел выстрел из охотничьего ружья”, - говорится в сообщении.
Потерпевший скончался на месте происшествия, добавили в ведомстве.
В настоящее время следователи собирают и закрепляют доказательства.
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