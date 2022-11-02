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Под Новосибирском охотник застрелил человека, приняв его за косулю

Сегодня, 07:57
Фото: PxHere
Охотничье ружье
Уголовное дело возбуждено после непредумышленного убийства человека на охоте, сообщает управление СК по Новосибирской области.

Инцидент произошел 29 октября в окрестностях села Китерня Искитимского района.

В ходе охоты 46-летний мужчина, увидев в предполагаемой стороне движения животного промелькнувшую тень и приняв ее за косулю, произвел выстрел из охотничьего ружья”, - говорится в сообщении.

Потерпевший скончался на месте происшествия, добавили в ведомстве.

В настоящее время следователи собирают и закрепляют доказательства.

Ранее жительница Новосибирской области убила мужа, когда тот отдыхал на диване. Супруги сильно поссорились, мужчина прилег отдохнуть, женщина взяла топор и несколько раз ударила его по голове.

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