По данным следствия, громкое убийство произошло в конце 80-х годов в Дзержинском районе. В сарае была найдена мертвая девушка. В нее вонзили нож 75 раз. Убийство было совершено с особой жестокостью. Однако преступника найти не удавалось – его объявили в розыск. Вот только установить местонахождение удалось спустя 35 лет – в 2020 году.
Удалось выяснить, что между девушкой и тогда еще юношей произошел конфликт. Они пили алкоголь и поссорились на почве подозрений в краже. Тогда мужчина обозлился, что у него спутница забрала 2 тысячи рублей. В порыве ярости кавалер схватился за нож. Травмы были несовместимые с жизнью.
В настоящий момент уголовное дело было направлено в суд. Сибиряку может грозить пожизненный срок, сообщают источники Atas.info, знакомые с ситуацией.