По данным следствия, громкое убийство произошло в конце 80-х годов в Дзержинском районе. В сарае была найдена мертвая девушка. В нее вонзили нож 75 раз. Убийство было совершено с особой жестокостью. Однако преступника найти не удавалось – его объявили в розыск. Вот только установить местонахождение удалось спустя 35 лет – в 2020 году.