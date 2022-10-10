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Мужчину осудят за жестокое убийство в Новосибирске 35-летней давности

10 октября 08:52
Фото: 1MI
Жителя Самарской области обвиняют в жестоком убийстве, которое он совершил в 1987 году в Новосибирске, сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, громкое убийство произошло в конце 80-х годов в Дзержинском районе. В сарае была найдена мертвая девушка. В нее вонзили нож 75 раз. Убийство было совершено с особой жестокостью. Однако преступника найти не удавалось – его объявили в розыск. Вот только установить местонахождение удалось спустя 35 лет – в 2020 году.

Удалось выяснить, что между девушкой и тогда еще юношей произошел конфликт. Они пили алкоголь и поссорились на почве подозрений в краже. Тогда мужчина обозлился, что у него спутница забрала 2 тысячи рублей. В порыве ярости кавалер схватился за нож. Травмы были несовместимые с жизнью.

В настоящий момент уголовное дело было направлено в суд. Сибиряку может грозить пожизненный срок, сообщают источники Atas.info, знакомые с ситуацией.

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