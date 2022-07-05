Убийцу молодой девушки в Новосибирске поймали спустя 35 лет в Самаре

«Ещё в те годы против мужчины возбудили уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью. Сам преступник сбежал, как позже оказалось, в Самарскую область. Не так давно совместными усилиями региональных следователей и сотрудников ГУ МВД новосибирца удалось разыскать и задержать», - рассказала пресс-секретарь СУ СКР по Новосибирской области Кристина Оберемченко.