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Posted 1 июля 2022, 05:19

Published 1 июля 2022, 05:19

Modified 16 августа 2022, 22:33

Updated 16 августа 2022, 22:33

Трагедия в Сузуне: ревнивый директор аквапарка убил жену, поджег дом и сдался

Трагедия в Сузуне: ревнивый директор аквапарка убил жену, поджег дом и сдался

1 июля 2022, 05:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Крупный пожар произошел в частом доме экс-супруги местного бизнесмена в поселке Сузун Новосибирской области 30 июня. Женщина погибла, а муж оказался на допросе у следователей – его подозревают в поджоге.

«Мужчина известный в местных кругах предприниматель, владелец аквапарка. Эту семью все давно знают, они были дружными, у них двое детей. Вот муж постоянно её ревновал и из-за этого у них возникали порой конфликты. Видимо, и в ту ночь они поругались на этой почве», - рассказали местные жители, решившие остаться анонимными.

Сейчас все обстоятельства трагедии выясняют правоохранители Новосибирской области. При этом сами они уверены, что это был намеренный поджог, совершенный бизнесменом.

«Мужчина пришел домой к 38-летней бывшей жене пьяным. Они поругались, и он её зарезал. Потом вышел во двор и поджог дом вместе с телом. Долго новосибирец не скрывался, пришел с повинной на утро. Видимо, совесть заела. Он уже дал признательные показания», - сообщил Atas.info источник в правоохранительных органах.

Следователи СУ СКР региона возбудили уголовное дело. Расследования продолжается.

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