Трагедия в Сузуне: ревнивый директор аквапарка убил жену, поджег дом и сдался

«Мужчина известный в местных кругах предприниматель, владелец аквапарка. Эту семью все давно знают, они были дружными, у них двое детей. Вот муж постоянно её ревновал и из-за этого у них возникали порой конфликты. Видимо, и в ту ночь они поругались на этой почве», - рассказали местные жители, решившие остаться анонимными.