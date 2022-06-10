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Стрелка из бара People's в Новосибирске будут судить – из травмата он убил человека

10 июня 02:37
Фото: Медиахолдинг1Mi
Суд в Новосибирске рассмотрит дело об убийстве 23-летнего парня в баре People's во время перестрелки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, ночь 11 августа 2018 года между посетителями бара на Вокзальной Магистрали возникла перепалка, которую затеял 31-летний фигурант. В какой-то момент он достал травматический пистолет и выстрелил несколько раз в оппонентов.

Одна пуля попала в голову молодого парня. Вскоре он скончался в больнице. А сам стрелок сбежал, да так, что найти его смогли только в декабре 2021 года.

«Мужчина частично признал вину в преступлении. На допросе он заявлял, что так оборонялся», - рассказали в ведомстве.

Обвиняемый пробыл в СИЗО некоторое время. Сейчас дело передают в суд, где его могут приговорить до пожизненного срока в колонии.

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