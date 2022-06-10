Стрелка из бара People's в Новосибирске будут судить – из травмата он убил человека

По данным следствия, ночь 11 августа 2018 года между посетителями бара на Вокзальной Магистрали возникла перепалка, которую затеял 31-летний фигурант. В какой-то момент он достал травматический пистолет и выстрелил несколько раз в оппонентов.
Одна пуля попала в голову молодого парня. Вскоре он скончался в больнице. А сам стрелок сбежал, да так, что найти его смогли только в декабре 2021 года.
«Мужчина частично признал вину в преступлении. На допросе он заявлял, что так оборонялся», - рассказали в ведомстве.
Обвиняемый пробыл в СИЗО некоторое время. Сейчас дело передают в суд, где его могут приговорить до пожизненного срока в колонии.