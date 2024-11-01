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СК

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Ноябрь
Бастрыкин отреагировал на бездействие новосибирской полиции после жалоб женщины
Бывший муж отравляет жизнь своей экс-жены: в конфликтную ситуацию вмешался СКР.
1 ноября, 01:32
Октябрь
Бастрыкин потребовал доклад о коммунальном ЧП с отоплением в Новосибирске
Коммунальная авария оставила тысячи горожан, живущих в Новосибирске, без отопления: в дело вмешался глава СКР, информировали в ведомстве.
31 октября, 01:36
Десятки мигрантов увезли в новосибирский военкомат после «облавы»
Рейд на мигрантов прошел в Новосибирске: десятки мигрантов оказались в военкомате, сообщили в СК.
25 октября, 06:33
Задержаны вероятные виновники гибели двух подростков на новосибирском заводе
В Новосибирской области задержаны подозреваемые по делу о гибели работников на заводе, о чем сообщают в СКР.
18 октября, 07:16
В Новосибирске нашли тело мужчины в коммунальной яме
В Новосибирске произошел несчастный случай с мужчиной, который упал в коммунальную яму: информацию подтвердили в СКР.
2 октября, 08:03
Бастрыкин потребовал проверить холод в домах на Первомайке в Новосибирске
В Первомайском районе Новосибирска не могут полноценно подключить отопление в квартиры, что дошло до главы СКР.
1 октября, 03:12
Сентябрь
Бастрыкин снова вмешался в драку между школьниками из Новосибирска
В Новосибирске родительница пострадавшего от рук школьника мальчика просят помощи главу СКР, сообщили в ведомстве.
23 сентября, 01:54
Девочку, изрезавшую подруге лицо канцелярским ножом, будут судить в Новосибирске
Расследование заняло год, теперь разбираться в ситуации будет суд, рассказали в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.
20 сентября, 06:37
Бастрыкин обратил внимание на новосибирцев, живущих в аварийных домах
Жители трех домов на ОбьГЭС в Новосибирске живут домах 1963 года постройки, возведенных как временное жилье, которое давно пришло в негодность.
16 сентября, 13:15
Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о захвате детей в заложники
Резонансная история дошла до главы СК РФ Александра Бастрыкина, он поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, сообщает пресс-служба федерального ведомства.
11 сентября, 08:32
Живущие под баннером жители Новосибирска докричались до Бастрыкина
Ранее в сети появилось видеообращение от жителей дома, которые живут в аварийных условиях из-за переноса сроков капитального ремонта кровли.
9 сентября, 11:21
Бастрыкин потребовал проверить семью агрессивных мигрантов из Новосибирска
Вечером 1 сентября в доме №62 на улице Высоцкого в жилмассиве Плющихинский произошел конфликт, сейчас следователи проводят проверку, рассказали в пресс-службе ведомства.
3 сентября, 04:39
Август
Мигрант попросил показать сибирячку грудь: резонанс дошел до главы СК Бастрыкина
Молодой мигрант пристал к сибирячке с просьбой показать ему грудь в новосибирском магазине, о чем узнал глава СКР, сообщили в ведомстве.
30 августа, 03:58
Бастрыкин заинтересовался перестрелкой в новосибирском автосалоне
В Новосибирске произошел скандал со стрельбой в автосалоне, о чем теперь доложат главе СКР, передают в ведомстве.
30 августа, 03:39
Нападение пьяной охраны на пациентку в больнице Новосибирска проверит Бастрыкин
Охранники нагрубили женщине в новосибирской больнице: резонанс дошел до СКР.
28 августа, 01:42
В гибели юной самбистки из Новосибирска разберется глава СК Бастрыкин
23 августа, 01:37
Пьяный новосибирец с трубой стал фигурантом уголовного дело за попытку убить ребенка
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего в Кировском районе, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
13 августа, 09:53
Мигрант домогался школьницы в Новосибирске — вмешался Бастрыкин
В Новосибирске мигрант приставал к школьнице, в дело вмешался глава СК Александр Бастрыкин, сообщили в ведомстве.
12 августа, 01:58
Бастрыкин требует забрать дело тогучинского беспредельщика из полиции
9 августа, 03:42
Бастрыкин заинтересовался избиением подростка неизвестным в Новосибирске
В Новосибирске неизвестный мужчина набросился на подростка, Следком пытается разобраться в обстоятельствах случившегося.
5 августа, 05:36

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