Девочку, изрезавшую подруге лицо канцелярским ножом, будут судить в Новосибирске

Posted 20 сентября, 06:37
Published 20 сентября, 06:37
Modified 20 сентября, 06:39
Updated 20 сентября, 06:39
Инцидент произошел днем 1 октября 2023 года. Тогда школьница заманила сверстницу в лес под предлогом прогулки и напала на нее с канцелярским ножом. Подросток получила множественные резаные раны и истекала кровью. Когда она поняла, что другого выхода нет, сказала, что всё равно умрет и попросила накрыть ее курткой. Нападавшая так и сделала. Когда пострадавшая осталась одна, то позвонила в 112. Девочку искали почти час, всё это время она держалась из последних сил и оставалась на связи.
Позже экспертиза показала, что нападавшая была вменяема и осознавала, что творит. Свои действия она объяснила завистью к внешности жертвы.
15-летнюю школьницу будут судить за покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «в, д» ч.2 ст. 105 УК РФ). Дело ушло в суд.