Девочку, изрезавшую подруге лицо канцелярским ножом, будут судить в Новосибирске

Инцидент произошел днем 1 октября 2023 года. Тогда школьница заманила сверстницу в лес под предлогом прогулки и напала на нее с канцелярским ножом. Подросток получила множественные резаные раны и истекала кровью. Когда она поняла, что другого выхода нет, сказала, что всё равно умрет и попросила накрыть ее курткой. Нападавшая так и сделала. Когда пострадавшая осталась одна, то позвонила в 112. Девочку искали почти час, всё это время она держалась из последних сил и оставалась на связи.