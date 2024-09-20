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Posted 20 сентября, 03:06

Published 20 сентября, 03:06

Modified 20 сентября, 03:08

Updated 20 сентября, 03:08

Хранителя отправили в тюрьму

Хранителю взрывчатки в Новосибирской области вынесли суровый приговор

20 сентября 2024, 03:06
Фото: 1MI
Хранителя отправили в тюрьму
Житель Новосибирской области выслушал приговор за хранение взрывчатки, сообщила прокуратура.

Все случилось в Коченевском районе. Летом 2023 года 39-летний мужчина нашел в селе Крутологово пакет. Внутри было взрывное устройство. К правоохранителям сибиряк обращаться не стал и присвоил опасную находку себе.

Он хранил взрывчатку в нежилом помещении. Однако факт преступления выявили. За хранение опасного устройства новосибирец получил шесть лет колонии.

Также он обязан выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. Свой срок осужденный будет отбывать в тюрьме особого режима.

Также приговор вынесли парикмахеру, который хотел взорвать новосибирский военкомат.

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