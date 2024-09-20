Хранителю взрывчатки в Новосибирской области вынесли суровый приговор

Posted 20 сентября, 03:06
Published 20 сентября, 03:06
Modified 20 сентября, 03:08
Updated 20 сентября, 03:08
Все случилось в Коченевском районе. Летом 2023 года 39-летний мужчина нашел в селе Крутологово пакет. Внутри было взрывное устройство. К правоохранителям сибиряк обращаться не стал и присвоил опасную находку себе.
Он хранил взрывчатку в нежилом помещении. Однако факт преступления выявили. За хранение опасного устройства новосибирец получил шесть лет колонии.
Также он обязан выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. Свой срок осужденный будет отбывать в тюрьме особого режима.
Также приговор вынесли парикмахеру, который хотел взорвать новосибирский военкомат.