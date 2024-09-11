atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted 11 сентября, 08:32

Published 11 сентября, 08:32

Modified 11 сентября, 08:34

Updated 11 сентября, 08:34

Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о захвате детей в заложники в Новосибирске

Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о захвате детей в заложники

11 сентября 2024, 08:32
Фото: 1MI

Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о захвате детей в заложники в Новосибирске

Резонансная история дошла до главы СК РФ Александра Бастрыкина, он поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Инцидент произошел 10 сентября, в полицию об удержании 34-летней женщины и ее троих детей в квартире в Заельцовском районе сообщили знакомые семьи. У мужчины было заряженное охотничье ружье.

В разговоре с полицией он потребовал выкуп — 3 млн рублей. Чтобы его задержать, потребовалось вызвать сотрудников Росгвардии. Сейчас 37-летний ранее судимый житель Новосибирска находится под стражей, а его заложница и по совместительству сожительница утверждает, что это был семейный конфликт, а открывать полиции дверь он был не обязан.

В тот же день новосибирские следователи возбудили уголовное дело о захвате заложников (ст. 206 УК РФ).

Жертва захвата оправдала сожителя и обвинила полицию — люди негодуют в комментариях
Узнать подробнее
Читайте также:
Строящийся ЖК загорелся в Новосибирске — эпичные кадры пожараМалолетние живодеры: школьники жестоко издевались над собакой — что известноСамый заразный штамм коронавируса ворвется в Новосибирск осенью
#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#СК#Александр Бастрыкин
Подпишитесь
Популярное