Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о захвате детей в заложники

Posted 11 сентября, 08:32
Published 11 сентября, 08:32
Modified 11 сентября, 08:34
Updated 11 сентября, 08:34
Инцидент произошел 10 сентября, в полицию об удержании 34-летней женщины и ее троих детей в квартире в Заельцовском районе сообщили знакомые семьи. У мужчины было заряженное охотничье ружье.
В разговоре с полицией он потребовал выкуп — 3 млн рублей. Чтобы его задержать, потребовалось вызвать сотрудников Росгвардии. Сейчас 37-летний ранее судимый житель Новосибирска находится под стражей, а его заложница и по совместительству сожительница утверждает, что это был семейный конфликт, а открывать полиции дверь он был не обязан.
В тот же день новосибирские следователи возбудили уголовное дело о захвате заложников (ст. 206 УК РФ).