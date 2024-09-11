Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о захвате детей в заложники

В разговоре с полицией он потребовал выкуп — 3 млн рублей. Чтобы его задержать, потребовалось вызвать сотрудников Росгвардии. Сейчас 37-летний ранее судимый житель Новосибирска находится под стражей, а его заложница и по совместительству сожительница утверждает, что это был семейный конфликт, а открывать полиции дверь он был не обязан.