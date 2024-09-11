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Posted 11 сентября, 07:03

Published 11 сентября, 07:03

Modified 11 сентября, 07:14

Updated 11 сентября, 07:14

В Новосибирске загорелся строящийся ЖК

Строящийся ЖК загорелся в Новосибирске — эпичные кадры пожара

11 сентября 2024, 07:03
Фото: телеграм-канал «ЧП Новосибирск»

В Новосибирске загорелся строящийся ЖК

Днем 11 сентября в Заельцовском районе загорелся строящийся жилой комплекс на улице Овражная, 2А, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Очаг возгорания находится на третьем этаже. На месте работают пожарные расчеты. Согласно информации из открытых источников, в доме 25 этажей.

ЖК «Тайм Сквер» возводит строительная компания «СД Регион». Сдача намечена на третий квартал 2025 года.

Фото: «СД Регион». 2ГИС.

Ранее аналитики сообщили, что в Новосибирске дорожают квартиры на вторичном рынке. Это происходит на фоне отмены льготного ипотечного кредитования.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Пожар
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