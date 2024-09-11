Строящийся ЖК загорелся в Новосибирске — эпичные кадры пожара

Posted 11 сентября, 07:03
Published 11 сентября, 07:03
Modified 11 сентября, 07:14
Updated 11 сентября, 07:14
Очаг возгорания находится на третьем этаже. На месте работают пожарные расчеты. Согласно информации из открытых источников, в доме 25 этажей.
ЖК «Тайм Сквер» возводит строительная компания «СД Регион». Сдача намечена на третий квартал 2025 года.
Ранее аналитики сообщили, что в Новосибирске дорожают квартиры на вторичном рынке. Это происходит на фоне отмены льготного ипотечного кредитования.