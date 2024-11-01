Бастрыкин отреагировал на бездействие новосибирской полиции после жалоб женщины

Posted 1 ноября, 01:32
Published 1 ноября, 01:32
Modified 1 ноября, 01:34
Updated 1 ноября, 01:34
Женщина неоднократно жаловалась в полицию на своего бывшего супруга. Мужчина преследует сибирячку. Она боится за свою жизнь.
Происходит все в поселке Колывань. Там сибиряк не может оставить в покое свою бывшую. Он бьет окна ее дома, поджигает имущество и портит машину. Как уточнили в СК, полиция бездействует.
Тогда глава центрального ведомства Александр Бастрыкин потребовал разобраться в ситуации и возбудить дело о халатности. После проведенной проверки, он ждет доклад у себя на столе.