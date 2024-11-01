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Posted 1 ноября, 01:32

Published 1 ноября, 01:32

Modified 1 ноября, 01:34

Updated 1 ноября, 01:34

Возбуждено дело

Бастрыкин отреагировал на бездействие новосибирской полиции после жалоб женщины

1 ноября 2024, 01:32
Фото: 1MI. Возбуждено дело
Бывший муж отравляет жизнь своей экс-жены: в конфликтную ситуацию вмешался СКР.

Женщина неоднократно жаловалась в полицию на своего бывшего супруга. Мужчина преследует сибирячку. Она боится за свою жизнь.

Происходит все в поселке Колывань. Там сибиряк не может оставить в покое свою бывшую. Он бьет окна ее дома, поджигает имущество и портит машину. Как уточнили в СК, полиция бездействует.

Тогда глава центрального ведомства Александр Бастрыкин потребовал разобраться в ситуации и возбудить дело о халатности. После проведенной проверки, он ждет доклад у себя на столе.

Бывший кинолог новосибирского МВД несколько лет ждет встречи с Бастрыкиным
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#СК#Дело#Александр Бастрыкин#Колывань
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