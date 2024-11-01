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Дело

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Ноябрь
Бастрыкин отреагировал на бездействие новосибирской полиции после жалоб женщины
Бывший муж отравляет жизнь своей экс-жены: в конфликтную ситуацию вмешался СКР.
1 ноября, 01:32
Октябрь
Бастрыкин потребовал разобраться в осквернении могил бойцов СВО в Новосибирске
В Новосибирской области неизвестные осквернили могилы погибших военнослужащих, подробнее рассказали в СКР.
30 октября, 08:24
Уборщица попыталась оспорить кражу сумки за 7 млн — какое решение вынес суд
Жительницу Новосибирска посчитали невиновной в краже сумки с миллионами рублей, о чем информируют в областном суде.
25 октября, 07:39
Застройщики в Новосибирске обманули дольщиков на сотни миллионов — как их накажут
21 октября, 09:23
За обман друзей на 3,5 млн осудят жительницу Новосибирской области
В Новосибирской области приступили к рассмотрению дела мошенницы с кредитами, сообщили в судебном департаменте.
18 октября, 03:26
Глава СКР Бастрыкин потребовал доклад об увольнении инспектора ДПС Гусева
Сотрудника ГАИ Александра Гусева уволили в Новосибирской области после скандала: этим инцидентом заинтересовались в СКР.
3 октября, 10:42
Сентябрь
Мольбы жильцов аварийного дома в Новосибирске услышал глава СК Бастрыкин
22 сентября, 05:04
Сибиряк сходил в лес и остался должен 800 тысяч рублей государству
После похода в лес мужчине придется заплатить крупную сумму, детали произошедшего уточнили в прокуратуре.
6 сентября, 09:32
Август
350 мигрантов-нелегалов обнаружили силовики в новосибирском хостеле
Очередной рейд по выявлению незаконной миграции прошел в Новосибирске, сообщили в прокуратуре.
28 августа, 02:37
Главу новосибирского сельсовета подозревают в превышении полномочий
Глава одного из сельских советов в Новосибирском районе мог превысить свои полномочия, подробности сообщили в СК.
26 августа, 02:38
Еще два мигрантских кафе закрыли в Новосибирске
Несколько заведений общепита, где работали мигранты, закрыли в Новосибирске, подробности дали в СК.
23 августа, 04:24
В гибели юной самбистки из Новосибирска разберется глава СК Бастрыкин
23 августа, 01:37
Лже-таксисты грабили пьяных новосибирцев — они пойдут под суд
В Новосибирске будут судить банду мужчин, которые притворялись таксистами и грабили людей, подробности сообщили в полиции.
16 августа, 02:08
Судья-взяточник отделался условным сроком в Новосибирске
В Новосибирске вынесли приговор судье из Томска, который обвинялся во взяточничестве, сообщили в судебном департаменте.
15 августа, 10:24
Бастрыкин требует забрать дело тогучинского беспредельщика из полиции
9 августа, 03:42
Из-за долгов новосибирец призывал к терроризму от имени друга
Новосибирец распространял от имени товарища оскорбления ветеранов ВОВ, экстремизм и прочее, подробности сообщили в судебном департаменте.
6 августа, 06:47
Июль
Иностранец скрывался 17 лет после убийства новосибирца
Спустя практически 20 лет был задержан убийца по неосторожности, подробности сообщили в новосибирском Следкоме.
31 июля, 04:30
Раскрыты подробности поножовщины цыган в новосибирской электричке
В Новосибирской области цыгане устроили поножовщину в электричке, подробности дали Восточном межрегиональном СУ СКР.
30 июля, 01:20
Телефоны пытались перебросить через забор тогучинской колонии под Новосибирском
В тогучинскую колонию пытались забросить мобильные телефоны, сообщили в ГУ ФСИН России по Новосибирской области.
25 июля, 02:12
Погоня полицейских за новосибирским автомобильным вором попала на видео
В Новосибирске полицейские гнались за водителем на угнанной машине, подробности рассказали в ГУ МВД.
23 июля, 05:29

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