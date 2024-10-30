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Posted 30 октября, 08:24

Published 30 октября, 08:24

Modified 30 октября, 08:26

Updated 30 октября, 08:26

Могилы осквернили

Бастрыкин потребовал разобраться в осквернении могил бойцов СВО в Новосибирске

30 октября 2024, 08:24
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Могилы осквернили
В Новосибирской области неизвестные осквернили могилы погибших военнослужащих, подробнее рассказали в СКР.

Инцидент произошел в селе Гусиный Брод, что в пригороде Новосибирска. Там вандалы осквернили кладбище.

Под руки злоумышленников попали захоронения бойцов, погибших во время спецоперации. Следователи уже проводят проверку.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить дело. Все обстоятельства и результаты расследования представят ему в докладе.

Также председатель потребовал разобраться в гибели беременной женщины, которую сбил троллейбус.

В Новосибирской области полиция проверит осквернение могил участников СВО
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Кладбище#СВО#Дело#Александр Бастрыкин#Могилы#Осквернение
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