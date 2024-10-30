Бастрыкин потребовал разобраться в осквернении могил бойцов СВО в Новосибирске

Posted 30 октября, 08:24
Published 30 октября, 08:24
Modified 30 октября, 08:26
Updated 30 октября, 08:26
Инцидент произошел в селе Гусиный Брод, что в пригороде Новосибирска. Там вандалы осквернили кладбище.
Под руки злоумышленников попали захоронения бойцов, погибших во время спецоперации. Следователи уже проводят проверку.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить дело. Все обстоятельства и результаты расследования представят ему в докладе.
Также председатель потребовал разобраться в гибели беременной женщины, которую сбил троллейбус.