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Posted 25 октября, 07:39

Published 25 октября, 07:39

Modified 25 октября, 07:41

Updated 25 октября, 07:41

Уборщица оправдана

Уборщица попыталась оспорить кражу сумки за 7 млн — какое решение вынес суд

25 октября 2024, 07:39
Фото: Новосибирский областной суд
Уборщица оправдана

Уборщицу полностью оправдали за кражу сумки с 7 миллионами в Новосибирске

Жительницу Новосибирска посчитали невиновной в краже сумки с миллионами рублей, о чем информируют в областном суде.

Айнагуль Борбуева трудилась уборщицей в гостинице у Речного вокзала. По пути она подобрала сумку и не предала этому значения.

На следующее утро объявился владелец этой вещи — предприниматель, заявивший, что у него украли сумку, где лежали семь млн рублей. Произошла эта ситуация в 2021 году. Иностранку из Киргизии обвинили в краже.

Сама женщина уверяла, что внутри сумки крупной суммы не было. Уборщица провела под арестом полтора года. Суд признал, что подозреваемая не виновна в краже. Ей назначили штраф, но теперь Айнагуль полностью оправдана. Она собирается добиваться компенсации.

Отменили приговор уборщице, обвиненной в краже сумки с 7 млн в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Уголовное дело#Кража#Дело
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