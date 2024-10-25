Уборщица попыталась оспорить кражу сумки за 7 млн — какое решение вынес суд

Posted 25 октября, 07:39
Published 25 октября, 07:39
Modified 25 октября, 07:41
Updated 25 октября, 07:41
Айнагуль Борбуева трудилась уборщицей в гостинице у Речного вокзала. По пути она подобрала сумку и не предала этому значения.
На следующее утро объявился владелец этой вещи — предприниматель, заявивший, что у него украли сумку, где лежали семь млн рублей. Произошла эта ситуация в 2021 году. Иностранку из Киргизии обвинили в краже.
Сама женщина уверяла, что внутри сумки крупной суммы не было. Уборщица провела под арестом полтора года. Суд признал, что подозреваемая не виновна в краже. Ей назначили штраф, но теперь Айнагуль полностью оправдана. Она собирается добиваться компенсации.