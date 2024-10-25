Уборщица попыталась оспорить кражу сумки за 7 млн — какое решение вынес суд

Сама женщина уверяла, что внутри сумки крупной суммы не было. Уборщица провела под арестом полтора года. Суд признал, что подозреваемая не виновна в краже. Ей назначили штраф, но теперь Айнагуль полностью оправдана. Она собирается добиваться компенсации.