В Новосибирске не станут обжаловать приговор уборщице за кражу сумки с 7 млн рублей

Однако, суд признал, что доказательств вины уборщицы недостаточно. По словам Александра Власова, они нашли только чехол от ноутбука, который Айнагуль взяла, но не предприняла никаких мер для возврата чужой вещи. Поэтому было решено, что она похитила только чехол. Женщину признали виновной и выписали штраф. Однако, учитывая то, что она уже находилась под стражей, это было считано как ее наказание, и ее освободили.