В Новосибирске не станут обжаловать приговор уборщице за кражу сумки с 7 млн рублей

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В Новосибирске прокуратура не намерена подавать апелляцию по делу уборщицы Айнагуль Борбуевой, которую оправдали от обвинения в краже сумки с 7 миллионами рублей. Об этом сообщил КП-Новосибирск начальник уголовно-судебного управления прокуратуры региона Александр Власов.
История началась с того, что женщина нашла чехол от ноутбука на улице. Через некоторое время его владелец — местный бизнесмен — обратился в полицию, заявив, что внутри чехла лежали семь миллионов рублей. Айнагуль была задержана и провела два года в СИЗО. Она пыталась доказать свою невиновность, признав, что взяла сумку, но утверждая, что она была без денег.
Однако, суд признал, что доказательств вины уборщицы недостаточно. По словам Александра Власова, они нашли только чехол от ноутбука, который Айнагуль взяла, но не предприняла никаких мер для возврата чужой вещи. Поэтому было решено, что она похитила только чехол. Женщину признали виновной и выписали штраф. Однако, учитывая то, что она уже находилась под стражей, это было считано как ее наказание, и ее освободили.
Прокуратура приняла решение не обжаловать приговор, так как считает его обоснованным.