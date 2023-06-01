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Срок за пустую сумку: в Новосибирске уборщица будет добиваться компенсации

1 июня 2023, 06:17
Фото: Игорь Николаев / КП-Новосибирск
Первая встреча на свободе с близкими

В Новосибирске оправданная уборщица будет добиваться компенсации за 2 года в СИЗО

Уборщица из Новосибирска, которую оправдали за кражу 7 млн рублей, вышла из СИЗО: ее встретили родные и близкие. Теперь она намерена добиться компенсации за почти 2 года пребывания в СИЗО.

Жительница Новосибирска, которая была оправдана за кражу 7 миллионов рублей из сумки, будет требовать компенсацию. После пребывания в СИЗО почти 2 года, Айнагуль Борбуева была освобождена из-за недостатка доказательств ее вины в соответствии с приговором Новосибирского областного суда.

По данным следствия, в ноябре 2021 года она нашла чехол для ноутбука на улице, который якобы содержал большую сумму денег – 7 млн рублей, и вынуждена была за это ответить перед законом.

Уборщица желала доказать свою невиновность. В ходе отбывания наказания у нее начались проблемы со здоровьем. Айнагуль Борбуева поделилась с «КП-Новосибирск», что верила в свою невиновность до конца. Сейчас она намерена лечить свои проблемы со здоровьем, а после этого выступит с иском о компенсации его утраты.

Фото: Игорь Николаев / КП-Новосибирск
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Как удалось узнать СМИ, осужденная в СИЗО читала детективы: Донцову, Улицкую и других авторов, «чтобы успокоиться». А вот зла на того самого бизнесмена она не держит. Айнагуль встретили из СИЗО родные и близкие: это был трогательный, но счастливый момент.

«Сейчас я наконец-то с семьей, меня встречали муж, сын, мои близкие друзья и соотечественники из консульства», — рассказала женщина, добавив, что теперь хочет вернуться на родину в Киргизию. «Я никому не желаю оказаться на моем месте, даже самому заклятому врагу. На все Бог судья».
Фото: Игорь Николаев / КП-Новосибирск

Напомним, что ранее мы рассказывали всю хронологию этого запутанного дела. Осенью 2021 года женщина шла на работу и на тротуаре заметила сумку для ноутбука – по словам сибирячки, в ней была только флешка и маска. На следующее утро бизнесмен обвинил уборщицу в краже 7 млн рублей.

Что известно об уборщице, которую осудили за кражу 7 миллионов в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Суд#Кража#Уголовное дело#Деньги#Новосибирск#Общество#Криминал
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