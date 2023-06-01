Уборщица желала доказать свою невиновность. В ходе отбывания наказания у нее начались проблемы со здоровьем. Айнагуль Борбуева поделилась с «КП-Новосибирск», что верила в свою невиновность до конца. Сейчас она намерена лечить свои проблемы со здоровьем, а после этого выступит с иском о компенсации его утраты.