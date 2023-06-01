Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Жительница Новосибирска, которая была оправдана за кражу 7 миллионов рублей из сумки, будет требовать компенсацию. После пребывания в СИЗО почти 2 года, Айнагуль Борбуева была освобождена из-за недостатка доказательств ее вины в соответствии с приговором Новосибирского областного суда.
По данным следствия, в ноябре 2021 года она нашла чехол для ноутбука на улице, который якобы содержал большую сумму денег – 7 млн рублей, и вынуждена была за это ответить перед законом.
Уборщица желала доказать свою невиновность. В ходе отбывания наказания у нее начались проблемы со здоровьем. Айнагуль Борбуева поделилась с «КП-Новосибирск», что верила в свою невиновность до конца. Сейчас она намерена лечить свои проблемы со здоровьем, а после этого выступит с иском о компенсации его утраты.
Как удалось узнать СМИ, осужденная в СИЗО читала детективы: Донцову, Улицкую и других авторов, «чтобы успокоиться». А вот зла на того самого бизнесмена она не держит. Айнагуль встретили из СИЗО родные и близкие: это был трогательный, но счастливый момент.
«Сейчас я наконец-то с семьей, меня встречали муж, сын, мои близкие друзья и соотечественники из консульства», — рассказала женщина, добавив, что теперь хочет вернуться на родину в Киргизию. «Я никому не желаю оказаться на моем месте, даже самому заклятому врагу. На все Бог судья».
Напомним, что ранее мы рассказывали всю хронологию этого запутанного дела. Осенью 2021 года женщина шла на работу и на тротуаре заметила сумку для ноутбука – по словам сибирячки, в ней была только флешка и маска. На следующее утро бизнесмен обвинил уборщицу в краже 7 млн рублей.