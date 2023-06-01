Что известно об уборщице, которую осудили за кражу 7 миллионов в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
По данным следствия, в Новосибирске 4 ноября 2021 года бизнесмен потерял сумку для ноутбука с крупной суммой денег: накануне мужчина выпивал алкоголь в ресторане, затем сел в такси и забыл свой чемодан на тротуаре, опомнившись только утром. Известно, что бизнесмен понабрал кредитов, продал часть своего имущества и хотел вложить деньги в одно дело. Перед этим он заглянул в ресторан.
Выяснилось, что эту сумку нашла уборщица, а позже ее обвинили в краже 7 миллионов рублей. Сама женщина отрицала свою причастность к краже: по ее словам, она нашла сумку на улице по пути на работу, внутри была только маска, флешка и ткань.
Владелец сумки сразу же заявил в полицию. Правоохранители изучили видеозаписи с камер видеонаблюдения и обнаружили, что именно уборщица Айнагуль Борбуева забрала утерянную сумку. Уборщице грозило до 10 лет колонии за кражу денег.
Во время следствия, она также прошла полиграфическое исследование и ответила на более чем 700 вопросов. Судье предложили провести эксперимент: вложить огромную сумму в сумку для ноутбука, так как предполагалось, что такая сумма не могла войти в чемодан, но в этом было отказано. В СМИ гуляла версия, что мужчина решил нажиться на бедной женщине, так как перед этим объявил себя банкротом и его мотивы были не ясны.
В октябре 2022 года жительница Киргизии была приговорена к 2,5 годам заключения, а все это время она была в СИЗО. Суд признал, что женщина присвоила деньги себе: судили ее по статье «кража в особо крупном размере». Также бизнесмен обвинял женщину и в краже самой сумки, которая стоила якобы 10 тысяч рублей, поэтому уборщица все равно бы получила наказание.
В мае 2023 года в Новосибирске был пересмотрен приговор Айнагуль Борбуевой. Уголовное дело было переквалифицировано со статьи о краже в особо крупном размере на статью о простой краже и ей был назначен штраф в размере 60 тысяч рублей.
Однако уборщица была освобождена от уплаты штрафа из-за длительного нахождения в СИЗО. Суд счел, что уборщица присвоила чужую вещь, но не имела возможности знать о наличии денег внутри сумки. Материалы уголовного дела были направлены на доследование в полицию.