Что известно об уборщице, которую осудили за кражу 7 миллионов в Новосибирске

Во время следствия, она также прошла полиграфическое исследование и ответила на более чем 700 вопросов. Судье предложили провести эксперимент: вложить огромную сумму в сумку для ноутбука, так как предполагалось, что такая сумма не могла войти в чемодан, но в этом было отказано. В СМИ гуляла версия, что мужчина решил нажиться на бедной женщине, так как перед этим объявил себя банкротом и его мотивы были не ясны.