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Что известно об уборщице, которую осудили за кражу 7 миллионов в Новосибирске

1 июня 2023, 03:12
Фото: 1MI
А деньги так и не нашлись

Запутанное дело: в Новосибирске отпустили уборщицу, осужденную за кражу 7 млн рублей

Уборщицу, осужденную за кражу 7 млн рублей в Новосибирске, освободили из-под стражи после пересмотра приговора: эта запутанная история началась в 2021 году, когда женщина нашла чужую сумку на улице. Рассказываем всю хронологию этого дела.

По данным следствия, в Новосибирске 4 ноября 2021 года бизнесмен потерял сумку для ноутбука с крупной суммой денег: накануне мужчина выпивал алкоголь в ресторане, затем сел в такси и забыл свой чемодан на тротуаре, опомнившись только утром. Известно, что бизнесмен понабрал кредитов, продал часть своего имущества и хотел вложить деньги в одно дело. Перед этим он заглянул в ресторан.

Выяснилось, что эту сумку нашла уборщица, а позже ее обвинили в краже 7 миллионов рублей. Сама женщина отрицала свою причастность к краже: по ее словам, она нашла сумку на улице по пути на работу, внутри была только маска, флешка и ткань.

Владелец сумки сразу же заявил в полицию. Правоохранители изучили видеозаписи с камер видеонаблюдения и обнаружили, что именно уборщица Айнагуль Борбуева забрала утерянную сумку. Уборщице грозило до 10 лет колонии за кражу денег.

Суд по делу уборщицы, нашедшей сумку с 7 млн в Новосибирске, отказал в эксперименте
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Во время следствия, она также прошла полиграфическое исследование и ответила на более чем 700 вопросов. Судье предложили провести эксперимент: вложить огромную сумму в сумку для ноутбука, так как предполагалось, что такая сумма не могла войти в чемодан, но в этом было отказано. В СМИ гуляла версия, что мужчина решил нажиться на бедной женщине, так как перед этим объявил себя банкротом и его мотивы были не ясны.

В октябре 2022 года жительница Киргизии была приговорена к 2,5 годам заключения, а все это время она была в СИЗО.  Суд признал, что женщина присвоила деньги себе: судили ее по статье «кража в особо крупном размере». Также бизнесмен обвинял женщину и в краже самой сумки, которая стоила якобы 10 тысяч рублей, поэтому уборщица все равно бы получила наказание.

«Где деньги, Зин?»: осужденную за кражу 7 миллионов уборщицу освободили из СИЗО
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В мае 2023 года в Новосибирске был пересмотрен приговор Айнагуль Борбуевой. Уголовное дело было переквалифицировано со статьи о краже в особо крупном размере на статью о простой краже и ей был назначен штраф в размере 60 тысяч рублей.

Однако уборщица была освобождена от уплаты штрафа из-за длительного нахождения в СИЗО. Суд счел, что уборщица присвоила чужую вещь, но не имела возможности знать о наличии денег внутри сумки. Материалы уголовного дела были направлены на доследование в полицию.

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