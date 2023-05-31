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«Где деньги, Зин?»: осужденную за кражу 7 миллионов уборщицу освободили из СИЗО

31 мая 2023, 12:31
Фото: pxhere.com
Были в сумке деньги или нет,неизвестно

В Новосибирске освободили уборщицу, осужденную за кражу сумки с 7 миллионами рублей

В Новосибирске пересмотрели приговор уборщице Айнагуль Борбуевой, осужденной за кражу сумки с семью миллионами рублей. Женщину выпустили из СИЗО.
«Судебная коллегия определила изменить приговор в отношении Айнагуль Борбуевой и переквалифицировать ее действия с части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере) на часть 1 статьи 158 УК РФ (кража) и назначить ей наказание в виде штрафа в сумме 60 тысяч рублей», - цитирует «НГС Новосибирск» государственного обвинителя Екатерину Махову.

При этом женщину сразу же освободили от штрафа из-за длительного нахождения в СИЗО. По мнению суда, уборщица  присвоила чужую вещь, но не могла знать наверняка, что в ней находятся деньги. Материалы уголовного дела возвращены на доследование в полицию.

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Гражданка Киргизии Айнагуль Борбуева в октябре прошлого года получила два года колонии за кражу семи миллионов рублей. Согласно материалам дела, в ноябре 2021 года ее оставил на обочине бизнесмен Вячеслав Спесивцев, возвращавшийся из ресторана. Будучи сильно пьян, мужчина не заметил пропажи. Чуть позже сумку забрала уборщица.

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#Новосибирск#Криминал#Александр Ляхов#Суд#Кража
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