«Где деньги, Зин?»: осужденную за кражу 7 миллионов уборщицу освободили из СИЗО

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
«Судебная коллегия определила изменить приговор в отношении Айнагуль Борбуевой и переквалифицировать ее действия с части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере) на часть 1 статьи 158 УК РФ (кража) и назначить ей наказание в виде штрафа в сумме 60 тысяч рублей», - цитирует «НГС Новосибирск» государственного обвинителя Екатерину Махову.
При этом женщину сразу же освободили от штрафа из-за длительного нахождения в СИЗО. По мнению суда, уборщица присвоила чужую вещь, но не могла знать наверняка, что в ней находятся деньги. Материалы уголовного дела возвращены на доследование в полицию.
Гражданка Киргизии Айнагуль Борбуева в октябре прошлого года получила два года колонии за кражу семи миллионов рублей. Согласно материалам дела, в ноябре 2021 года ее оставил на обочине бизнесмен Вячеслав Спесивцев, возвращавшийся из ресторана. Будучи сильно пьян, мужчина не заметил пропажи. Чуть позже сумку забрала уборщица.