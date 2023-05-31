«Где деньги, Зин?»: осужденную за кражу 7 миллионов уборщицу освободили из СИЗО

Гражданка Киргизии Айнагуль Борбуева в октябре прошлого года получила два года колонии за кражу семи миллионов рублей. Согласно материалам дела, в ноябре 2021 года ее оставил на обочине бизнесмен Вячеслав Спесивцев, возвращавшийся из ресторана. Будучи сильно пьян, мужчина не заметил пропажи. Чуть позже сумку забрала уборщица.